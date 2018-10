Pro olomouckou mládež zápas století: juniorská Liga mistrů s Mariborem

„Myslíme si, že je to pro mládež Sigmy zápas století, loňské vítězství v domácí soutěži je obrovský úspěch, a proto cítíme velkou zodpovědnost. Máme šanci se ukázat v Evropě,“ říká Koutek odhodlaně.

Jak jste sbírali informace o soupeři?

Tomáš (Janotka) získal záznamy všech zápasů Mariboru z loňské skupiny Ligy mistrů a taky pár jejich domácích zápasů ze sezony. Hráči viděli videosestřih všech důležitých informací, máme přesně rozebranou jejich obrannou i útočnou fázi, standardní situace, góly i ostatní aspekty hry.

Co jste o Mariboru zjistili?

Víme, že mají nadstandardního křídelního hráče, který střílí mnoho branek. Jsou hodně siloví, dynamičtí a navíc jejich kádr je velmi zkušený z minulého roku.

Z minulého roku?

Přesně tak, Maribor nemá kategorii U18, takže loni hrál skupinovou fázi Ligy mistrů se stejným kádrem jako letos. (loni byl ve skupině poslední se třemi body a skóre 2:14)

Celou akci zaštiťuje UEFA. Vyžadovala od klubu něco speciálního?

Kluci museli absolvovat vyšetření srdce a krve na klinice v Prostějově. Nebylo to jednoduché, nejsou to profíci a ani nemají auta, takže jsme to museli sladit s tréninkovým plánem a taky s jejich školou. Od UEFA jsme dostali velký balík, ve kterém mimo jiné přišlo 22 originálních míčů. Klub nám navíc zařídil nové výjezdové věci, abychom vhodně reprezentovali.

Jak se tým vyrovnává se zvýšenou pozorností a očekáváním?

Celý klub a myslím, že celá sportovní veřejnost se na utkání těší. Všichni chtějí vidět konfrontaci olomoucké mládeže, která je považována za jednu z nejlepších v republice, s evropským fotbalem. Máme hráče, kteří by se mohli posunout o kategorii výš nebo jít do přípravy s áčkem, a zápas by mohl ukázat jejich schopnosti. Navíc se ukáže, kdo se umí vyrovnat s tlakem a nervozitou.