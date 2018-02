Výsledek, který vyčnívá. Slavia v juniorské lize dostala osm gólů

Spíš než fantastický výkon Dukly to ukazuje na to, jaký význam má soutěž, v níž za zápas padne dvanáct branek. I v hokeji by to byl nestandardní počet.

Skóre je unikátní, zvlášť když slávisté nastoupili s pěti hráči, kteří na podzim naskakovali i do základní sestavy.

Hrálo se domácím hřišti Slavie v Horních Počernicích. V sestavě byl druhý nejlepší střelec ligy Stanislav Tecl, který na podzim na hostování v Jablonci dal osm branek.

Hráli také slovenský a ukrajinský reprezentant do 21 let Jakub Hromada resp. Eduard Sobol, nizozemský útočník Mick van Buren i nejvytěžovanější slávistický hráč podzimu Jakub Jugas.

Slavia - Dukla 4:8 Branky: 22. a 25. Van Buren, 56. Tecl, 58. Nabijev - 46., 50. a 85. Zubašivskij, 20. a 62. Duranovič, 45. Greš, 68. Douděra, 80. Kolman.

Slavia: Ljubanovič - Jugas, Stropek, Vilotič, Schnürer (52. Trapanovski), Van Buren, Hromada (56. Nabijev), Muradov (85. Čvančara), Sobol, Tecl (65. Sintean), Rondič.

Dukla: Czechowsky - Douděra, Lauko, Greš, Zubašivskij, Preisler, Král (71. Kolman), Šimek, Petryk, Doumbia, Duranovič. zdroj: www.juniorskaliga.cz

Nechyběl ani Imad Rondič, bosenský mládežnický reprezentant, kterého klub koupil v lednu s výhledem pro áčko.

„V utkání jsme špatně řešili vysoký presink soupeře, v tom jsme propadali a Dukla chodila do rychlých protiútoků,“ citoval klubový web slávistického trenéra Pavla Řeháka, který je nově asistentem Jidnřicha Trpišovského u ligového áčka.

„Branky soupeře plynuly z našich chyb v přechodové fázi, kdy jsme to vždycky soupeři dali přímo na nohu v momentě, kdy jsme byli v pohybu dopředu. Oni nás pak přečíslili. Klíčové momenty utkání byly neproměněná penalta za stavu 2:1 pro nás a vyrovnávací gól na 2:2 v poslední minutě prvního poločasu,“ poznamenal Řehák.



Přitom v přípravě měla slávistická juniorka velmi dobré výsledky, před týdnem porazila druholigovou Vlašim 4:1.

Dukla nasadila některé hráče, kteří jsou na soupisce ligového áčka, ale v nejvyšší soutěži nastupují zřídka jako Uroše Duranoviče či Mohameda Doumbiu, zimní akvizici z Pobřeží slonoviny.

Duranovič dal dva góly, hattrickem se blýskl testovaný Volodymir Zubašivskij z Olympie Doněck. Za Slavii dvakrát skóroval Van Buren, který navíc neproměnil penaltu, a jednou Tecl.

Mimochodem, Sparta v pondělí v juniorské lize hrála 4:4 v Jablonci, když za ni nastoupili Sáček, Kulhánek, Mustedanagič, Ristič, Čivič či Drchal.