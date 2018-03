Konec juniorské ligy. Od léta 2019 se zápasy o ničem už hrát nebudou

O zrušení juniorské ligy si rozhodly kluby samy, informoval o tom šéf Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda.

„Kluby jsou přesvědčené, že z hlediska výchovy hráčů a přechodu hráčů z mládežnické do dospělé kategorie je lepší jejich působení na hostováních a v nižších soutěžích než v juniorské lize, která podle nich nesplňuje parametry tvrdých mistrovských utkání,“ řekl Svoboda.

Juniorská liga nenabízí soutěžní zápasy. Mohou v ní startovat i hráči, kteří jsou na testech a nejsou registrovaní. Stejně tak do utkání mohou zasahovat také fotbalisté starší 21 let.

Rezervy profesionálních klubů se tak zapojí do České fotbalové ligy a Moravskoslezské fotbalové ligy. Pro zrušení juniorské ligy hlasovalo šestnáct zástupců z dvaceti, proti byl jediný, tři se zdrželi.

„Týmy, které budou chtít, si vytvoří B mužstva, které budou následně zařazeny do třetí ligy. Úvaha je taková, že dojde k rozšíření ČFL na dvě skupiny po 16 a v nějaké formě bude rozšířena rovněž MSFL,“ vysvětlil Svoboda.

Juniorská liga poutala pozornost zejména neobvyklými výsledky. Například před dvěma týdny se v juniorské lize zrodil výsledek 4:8, Dukla vyhrála na Slavii. Sparta remizovala v Jablonci 4:4...

Soutěž se hraje od sezony 2012/13, z původních osmnácti týmů se rozrostla na dvacet. Povinně v ní nastupují mládežnické výběry prvoligových celků, dobrovolně se zapojovaly i druholigové, jako například České Budějovice či Třinec.

V této sezoně je juniorská liga rozdělena na dvě skupiny – českou a moravskou. Příští ročník bude její poslední.

„Problémem bylo, že od začátku, kdy juniorská liga vznikla, ji někteří funkcionáři a kluby zpochybňovali, neustále kolem ní vytvářeli negativní PR. Úrovně jakékoli soutěže, a juniorské ligy obzvlášť, vždy určují hráči, kteří v ní hrají. A to je odpovědnost managementu jednotlivých klubů, které raději nechaly některé hráče v dorostu nebo na hostování,“ přemítal Svoboda.

„Původní myšlenka byla taková, že tam budou hrát hráči, kteří nemají ještě na A tým, ale už převyšují dorostovou kategorii. Ale to by muselo fungovat u všech klubů. Když ne, tak to úroveň soutěže jen devalvuje,“ dodal šéf LFA.