Na Real nebo Barcelonu se ani nachystat nedá, tuší plzeňský Kopic

Přesto nepociťuje v přípravě žádné převratné změny. „Snad jenom, že máme lepší výsledky, loni jsme se vraceli z Rakouska jenom s porážkami,“ pousmál se Kopic při rozhovoru s novináři, který vznikla ve čtvrtek ve Vital Land Hotel Schermer v rakouském Westendorfu.

Jenže v minulé sezoně z toho byl po nevydařené letní přípravě nakonec titul…

Snad to tentokrát nebude opačně, dobrá příprava a špatná liga. Toho se chceme vyvarovat. Když nezvládneme první zápas na Dukle, je dobrá příprava k ničemu. Samozřejmě je lepší vyhrávat, i v přípravě, ale nepřeceňoval bych to.

Přesto, jaký máte z přípravných zápasů pocit?

Myslím, že tady v Rakousku jsme oba duely vyhráli zaslouženě. Nebyla to žádná náhoda, vytvořili jsme si šance, dávali góly. Ale ta nejtěžší prověrka nás teprve čeká v sobotu s Dynamem Kyjev.

Odráží se na dobré herní pohodě i to, že máte jistou základní skupinu Ligy mistrů?

Je to možné, není to tak hektické jako v minulých sezonách, kdy nás hned na úvod čekaly v evropských pohárech ty nejdůležitější zápasy. Pro Plzeň bylo vždycky stěžejní probojovat se alespoň do skupiny Evropské ligy.

A teď máte jistou Ligu mistrů. Těšíte se, nebo spíš cítíte respekt z nejprestižnější soutěže?

Já jsem ji nezažil a všichni říkají, že je to úplně jiný level. Nechtěl bych tam být jenom do počtu, snad sehrajeme dobré zápasy a získáme nějaké body. Těším se moc. Jsme nejvýš, kde to jde, ale Liga mistrů se hraje až od půlky září. Předtím se můžeme soustředit na českou ligu, chceme ji odstartovat co nejlépe.

Ale už teď si asi představujete, proti komu byste si v základní skupině Champions League rád zahrál, nebo ne?

Já to mám jasně dané. Chtěl jsem Real Madrid a teď k tomu přibyl i Juventus. Uvidíme, koho nám vylosují. Jsou tam i soupeři, kteří by nemuseli být pro lidi tak atraktivní, i když mají obrovské rozpočty.

Dá se na takovou úroveň vůbec nějak připravit?

Myslím, že to bude ještě vyšší kvalita než s reprezentací. Týmy jako Real, Barcelona nebo Manchester mají hráče z různých zemí, jsou sehranější. To si asi musí každý zažít, těžko se na to nachystáte.

Jste pravidelným divákem Ligy mistrů?

Jasně, sleduju i všechny šampionáty a taky naši ligu. I tady koukáme na zápasy mistrovství světa.

A co říkáte, když vidíte, jak tam řádí třeba Mbappé?

(úsměv) To je otázka spíš na Limbu (Limberský). Ale jeden člověk ho neubrání, hraje neuvěřitelně.

Milan Havel (vlevo) a Jan Kopic při tréninku na soustředění fotbalistů Viktorie Plzeň v rakouském Westendorfu

Přes léto se v týmu zvýšila konkurence, jak vnímáte posily?

Přišli dobří hráči. Ekpai nám vždycky dělal problémy, Procházka zase vyztuží střed hřiště. A teď přišel ještě mladý Bucha. Už první tréninky ukázaly, že to má v noze.

Stopera Pernicu zase znáte z Jablonce. Těšil jste se, že oprášíte spolupráci?

On má výborné přihrávky, hned po zisku balonu se snaží rozehrávat na útočníky nebo nás křídla. Posilují všechny týmy, my musíme taky. Věřím, že nám kluci pomůžou.