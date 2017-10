Ještěže fotbal není krasobruslení, ulevil si karvinský kouč Weber

Uznal, že bod je plusový. „Ale výkon ani úroveň utkání mě neuspokojily. Na obou týmech bylo vidět, že hrají o záchranu,“ řekl Weber.

„Konečně máme bod zvenku, ale ubránili jsme ho,“ uvedl karvinský brankář Martin Berkovec. „Dozadu jsme hráli výborně, ale dopředu jsme nepředvedli bohužel nic.“

Karvinští hráli v útoku se záložníky Moravcem a Budínským. Útočník Wágner, jehož trápí svalové potíže, oproti původním předpokladům znovu nebyl ani mezi náhradníky. „Při absenci vyšších útočníků jsme se víc zaměřili na defenzivu, ale nadstavba nám chyběla,“ uznal trenér Weber.

„Jestli nám útočník chyběl, nevím, ale asi jo, když jsme nedali gól,“ řekl Berkovec, který opět svůj tým podržel a při nůžkách Šumulikoského v 55. minutě si o levou tyč narazil rameno.

„Čekal jsem oblouček na vzdálenější tyč a jak jsem padal do branky, tak jsem ten balon jen taktak vytáhl na čáře a napálil jsem do tyče,“ popsal Berkovec svůj zákrok.

Bolestivě si narazil operované rameno. Hrozilo, že bude muset střídat? „Zpočátku jsem nemohl zvednout ruku, tak asi jo, ale všechno odezní. To je normální,“ uvedl gólman.

Na rekonvalescenci teď bude mít čas, jelikož liga má reprezentační pauzu a v dalším kole 14. října Karvinští hostí Slavii Praha, odkud Berkovec přišel na hostování. „Uvidíme, jak se kluby domluví, jestli mě nechají hrát, ale asi to bude stejné jako když jsem byl v Bohemce. To jsem také nechytal. Tak se dám aspoň do kupy a připravím na Teplice.“