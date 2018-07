Učebnicový gól zařídil jihlavský Urblík údajně zraněnou nohou

Ve dvacáté minutě při utkání proti Zbrojovce Brno se k jedenadvacetiletému hráči odrazil míč od spoluhráče Vaculíka – a Urblík z pětadvaceti metrů nártem zavěsil do šibenice Melichárkovy brány.



„Konečně mi to takhle vyšlo,“ oddychl si po utkání. Paradoxní je, že nádhernou trefu provedl pravačkou, již má mít údajně zraněnou. Alespoň takovou zprávu se dozvěděl v létě, kdy měl tvořivý záložník odejít ze sestupující Jihlavy za lepším do Maďarska.

V Székesfehérváru, kde by působil v klubu Videoton FC, už si hledal byt. Měl sbalené věci. Když vtom mu oznámili, že podle zdravotní prohlídky má natržený zkřížený vaz.

„Řekli mi to snad hodinu před podpisem smlouvy,“ připomněl.

Kouč Svědík ordinoval i tříhodinové tréninky

Vrátil se tak zpět do Jihlavy. Nejprve trénoval sám a čtrnáct dní před startem soutěže se připojil k prvnímu celku. „Žádný tým určitě netrénoval tak jako my,“ usoudil záložník. „Měli jsme klidně i tříhodinové tréninky,“ popisoval v neděli.

Právě na konci minulého týdne prožila v Brně na Srbské jeho údajně zraněná noha první zatěžkávací zkoušku v mistrovském zápase.

„Vůbec nic jsem necítil,“ těšilo ho. „Musím to zaklepat, zatím je to v pohodě,“ poklepal si na zuby.

Proti Zbrojovce hrál se zatejpovaným kolenem. V utkání střídal v 77. minutě. A trenér Martin Svědík vysvětlil proč: „Jožo měl žlutou kartu z prvního poločasu. A taky to byl jeden z hráčů, který neabsolvoval celou přípravu. Od 65. minuty bylo vidět, že jsme nestíhali odražené balony ve středu pole.“

„Před střídáním už mě přece jen bolely nohy,“ přiznal Urblík.

Podle sázkových kanceláří byla nedělním favoritem šlágru druhé ligy, v němž se potkali dva loňští prvoligisté, jasně domácí Zbrojovka Brno, která v létě ve velkém posilovala. Navzdory posilám však těžko hledala na Jihlavu recept. Brno se de facto nedostalo k větší příležitosti. Tedy až na gól Magery na 1:3. „Hráli jsme dobře, do žádných šancí jsme je nepouštěli. Je to asi naše zásluha, že oni nic neměli,“ naznal Urblík.

Stále není vyloučeno, že by do konce přestupového období mohl odejít – zariskuje-li některý z klubů. Jozef Urblík ale tvrdí: „Já jsem stále hráčem Vysočiny a budu bojovat o to, abych s ní postoupil zpátky do první ligy.“