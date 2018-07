Máte natržený zkřížený vaz, překvapili Urblíka. Vysněné angažmá padlo

Po pádu Jihlavy do druhé ligy se o jedenadvacetiletého záložníka zajímala jako první slovenská Dunajská Streda. Ta však nebyla ochotna akceptovat požadavky Vysočiny, jež se podle zákulisních informací měly pohybovat ve výši 400 tisíc eur čili více než 10 milionů korun.

Vzápětí o Urblíka začal usilovat také bohatý maďarský klub Videoton FC z města Székesfehérvár. Během jednání záložník naznal: „Jsou ochotní zaplatit více než Dunajská Streda. Je to o jednání. Snad se oba kluby dohodnou.“ Fotbalista ze Slovenska proto před pár dny odcestoval do Maďarska na zdravotní testy a jeho nový kontrakt se blížil podpisu.

Jenže při testech talentovanému hráči oznámili: „Máte z osmdesáti procent natržený zkřížený vaz. Měl byste jít na operaci.“

Záložník Urblík byl zaskočený. „Vždyť mě nic nebolí, nijak se to zatím neprojevilo!“

Načež vysvětluje: „Řekli mi, že jak mám silné nohy, tak mi to tam nějak drží stehno. Ale na operaci zatím nepůjdu, když nemám problémy. A doufám, že se ani žádné neprojeví.“

Do Maďarska se tak nakonec stěhovat nebude, s čímž se zejména zpočátku vyrovnával těžko. „První dny jsem to nesl špatně. Teď už se ale snažím trénovat a nemyslet na to. Jsem smířený s tím, že když tu mám zůstat, tak tu zůstanu a budu chtít bojovat o první ligu.“

Podle informací z důvěryhodného zdroje MF DNES v tuto chvíli žádná další nabídka na Urblíka na stole není. Sám hráč se k nabídkám nechtěl vyjadřovat, pouze pronesl: „Uvidíme. Zatím to ale vypadá, že zůstanu na Vysočině.“ V Jihlavě má středopolař smlouvu ještě na rok. V Maďarsku nevylučují, že když se uzdraví, budou o něj mít zájem znovu za půl roku.

V případě, že Urblík skutečně zůstane v příští sezoně na Vysočině, bude to pro místního kouče dobrá zpráva. „Trenér Svědík měl samozřejmě zájem, abych zůstal, máme super vztah. Když zůstanu, tak z toho těžkou hlavu mít nebudu,“ naznal slovenský fotbalista.

Jeden z důležitých pilířů mančaftu je přesvědčen, že Vysočina může bojovat o návrat do první ligy. „Odešel sice Davis Ikaunieks, Pavel Dvořák, Matej Rakovan, ale jádro kádru - asi sedm osm hráčů z ligy - zůstalo. Budeme bojovat o první příčky.“