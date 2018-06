Jihlavského Urblíka láká Maďarsko. Snad se kluby domluví, přeje si

Některá média, v čele s deníkem Sport, už během května přinesla informaci o tom, že jedenadvacetiletý defenzivní středopolař má odejít do Dunajské Stredy. Spekulovalo se o ceně 400 tisíc eur, tedy zhruba 10,5 milionu korun.

„Z Dunajské Stredy nabídka byla, ale nechtěli dát tolik peněz, kolik chce Jihlava. To, co si říká Jihlava, je dost peněz,“ myslí si Urblík.

„Zájemců o Jozefa Urblíka evidujeme více, Dunajská Streda patří mezi ně. Ale uvedená částka není správná,“ tvrdí ředitel FC Vysočina Jan Staněk.

Nyní se však na Urblíka zaměřil jiný a mnohem movitější celek, maďarský klub Videoton FC. Tedy mančaft, který se co se finančního zázemí týče, může rovnat s pražskou Slavií či Spartou.

„Doufám, že se Jihlava s Videotonem domluví. Jsou ochotní zaplatit více než Dunajská Streda. Je to o jednání,“ krčí rameny Urblík. „Ta probíhají, ale zatím to není blízko k nějakému rozuzlení. Naše cena se výrazně liší od toho, kolik chtějí dát oni,“ říká Staněk.

Celá věc je tak zatím v patu.

Přitom minimálně sám hráč by měl rád jasno poměrně brzy.

„Snad se oba kluby dohodnou a já budu moct odejít,“ přeje si slovenský reprezentant do 21 let. „Do Videotonu mě to táhne, taková nabídka už nemusí přijít. Chtěl bych tam strašně jít, vyzkoušet si to a hrát za ně,“ přeje si Urblík.

Talentovaného fotbalistu úřadující maďarský mistr sledoval delší dobu. „Přijeli se podívat asi na čtyři zápasy. Zalíbil jsem se jim,“ popisuje Urblík.

Poté se obě strany potkaly při jednáních v Bratislavě. „Viděl jsem se se sportovním manažerem a majitelem klubu. Jevili o mě zájem,“ těší Urblíka. „Myslel jsem, že už jsme domluvení, všechno klaplo. Ale nevím, co na to Jihlava.“

Na začátku týdne se každopádně Urblík hlásil na úvodním tréninku letní přípravy v Jihlavě. Připravoval se však individuálně.

„Doufám, že maximálně tento týden se to už dotáhne. Už budu muset do Videotonu jít, protože oni už trénují od 14. června,“ prozradil. „Hrají předkolo Ligy mistrů, tak bych chtěl, abych už kluky mohl poznat a věděl, co od nich můžu očekávat. A oni, co mohou očekávat ode mě.“

Z případného zapadnutí do nového týmu mladý fotbalista strach nemá. Výhodou je, že ovládá místní - pro řadu lidí exotickou - řeč.

„Jsem napůl Maďar, bydlím na maďarských hranicích. Takže s jazykem bych problém neměl,“ pochvaluje si. „Ale zvyknout si na nové kluky nějakou dobu trvá.“

A co kdyby vysněný přestup nevyšel? „Když zůstanu v Jihlavě, budu se snažit, abychom zabojovali o postup a do ligy se co nejdříve vrátili. Pokud tu zůstane osa mužstva, hráči, kteří mají něco odehráno, myslím, že bychom mohli ligu zpátky vykopat,“ dodává.