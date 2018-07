Šéf sudích Chovanec: Nechci být vtahován do politikaření. Jsem nezávislý

Zvětšit fotografii Bývalý fotbalista a trenér Jozef Chovanec, nyní předseda komise rozhodčích. | foto: Michal Šula, MAFRA

dnes 12:56

Zvoleným předsedou komise rozhodčích je Jozef Chovanec, bývalý fotbalový reprezentant i trenér, necelé tři týdny. „Je to pro mě něco nového. Jen občas nechápu, proč do toho vstupuje tolik politikaření. Já jsem člověk nezávislý a s tím jsem do téhle funkce šel,“ tvrdí čtyři dny před startem nejvyšší soutěže v Česku.

Videorozhodčí na třech zápasech? Ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta již zaslal žádost Mezinárodní pravidlové komisi IFAB o udělení povolení na využití videa ve třech zápasech prvního ligového kola. Jde o duely mezi Duklou a Plzní, Spartou a Opavou a Olomoucí a Slavií, které bude vysílat O 2 TV Sport, jejíž přenosový vůz se pro videorozhodčí využívá. V čele komise osmapadesátiletý Chovanec nahradil bývalého polského rozhodčího Michala Listkiewicze, jenž českým sudím šéfoval poslední dvě sezony. „Rozhodčí jsem z mého pohledu našel v dobrém stavu. Pracovali na sobě, v pondělí všichni zvládli teoretickou přípravu a nyní budeme čekat na výsledky fyzických testů,“ odpovídal Chovanec v úterý dopoledne novinářům. „Těším se nejen na samotné rozhodčí a jejich výkony, ale na ligu jako takovou. Všichni jsou plni očekávání, jak se soutěž po právě skončeném mistrovství světa rozběhne, jak se bude dařit našim pohárovým zástupcům v předkolech,“ pokračoval Chovanec. A co lze od rozhodčích pod novou komisích s vaším vedením očekávat?Chceme, aby sudí ctili plynulost hry, aby vystupovali sebevědomě, aby nějakým způsobem nenarušovali svými rozhodnutími průběh utkání. Aby se jim vyhýbaly nepříjemné situace a samozřejmě, aby měli i trochu štěstí. To potřebují jak oni, tak fotbalisti. Kdo a jakým způsobem bude jednotlivé sudí nasazovat na zápasy?

Nasazování bude v gesci mé a pana Wilczeka (bývalý mezinárodní sudí a nový člen komise). Jinak se naši rozhodčí všechno dozví v dostatečném předstihu. Chceme se ve způsobu nasazování přiblížit UEFA, navíc jsme s ohledem na videorozhodčí vázáni i předpisy FIFA. Zmínil jste videorozhodčí. Jaký na něj vlastně máte názor?

Už když jsem byl na začátku pozván na zasedání Ligové fotbalové asociace, tak jsem ten projekt jednoznačně podpořil. Je to jedna z velmi pozitivních myšlenek, která český fotbal v poslední době zasáhla, a já věřím, že se podaří ji dál rozvíjet. Je to samozřejmě i otázka financí, ale přesto doufám, že všechno dostaneme na odpovídající úroveň a že budeme zvyšovat počet zápasů, které budou obsazovány videorozhodčím. Nasazení videa v Plzni neumožnila delegace Připomeňte si podivnosti kolem zápasu o titul S tím souvisí i nutnost vzdělávání rozhodčích.

Máme jasně daná pravidla, jak musejí rozhodčí být proškolení, aby se nám nestalo to, co v předposledním kole loňské sezony, kdy nedopatřením na jednom zápase videorozhodčí chyběl. Škoda, že se v tom projektu v závěru sezony stala taková malá chyba. Nemůže ohrozit fungování projektu videorozhodčích v Česku třeba to, že jejich šéfinstruktor Roman Hrubeš z prvního zasedání nové komise předčasně odešel?

V žádném případě. Jak už jsem řekl: když jsem novou funkci přijímal, garantoval jsem, že v projektu videorozhodčích, který začal a navíc ho chtějí všechny ligové kluby, budu pokračovat. Proč tedy Roman Hrubeš zasedání opustil?

Moc jsem to nepochopil. Jeho první dotaz byl, kdo bude dělat zapisovatele, což byl pan sekretář Filípek, a druhý, proč na jednání není pan Petr Mlsna, který tou dobou ovšem ještě nebyl LFA kooptován do komise a navíc byl na dovolené. Když dostal odpovědi, zvednul se a odešel. Od té doby jsem ho neviděl, je na dovolené a čekám, až se ozve. S kým jste tedy ohledně projektu videorozhodčích, který spadá pod LFA, v kontaktu?

S panem Tomášem Bártou (ředitel LFA), který je u toho projektu od začátku. Neobávám se, že by nastaly nějaké problémy. Je standardní, že na zasedání nové komise dorazili Dagmar Damková a Miroslav Liba, byť nejsou členy komise?

Řekl bych, že ano. Je to jedna z nových cest, kterou chci zavést, chci se obklopit odborníky. A mezi ně paní Damková, která nám přináší informace přímo z UEFA i FIFA a tím pádem nemusíme čekat na oficiální materiály, které přicházejí se zpožděním, tak pan Liba, který školí rozhodčí na nižší úrovni, patří. Nebudou se účastnit každého zasedání, zavítají podle potřeby. Neměla by být komise uzavřená? Zvlášť, když Dagmar Damková i Miroslav Liba jsou členy výkonného výboru FAČR?

Ale já nechci být uzavřený, nechci se schovávat. Navíc jako komise spadáme pod FAČR a jen jen dobře, když výkonný výbor uvidí, jak pracujeme. Komunikujete také s místopředsedou Romanem Berbrem?

Nekomunikuju. Jen s panem předsedou Martinem Malíkem, který nás v pondělí navštívil. Je to dobrá zpráva pro rozhodčí a vůbec pro nás všechny. Rozhodčí jsou v Česku permanentně pod tlakem a je důležité, aby od nás cítili podporu. Překvapuje vás, v jakém klimatu rozhodčí v Česku pracují?

Je to pro mě všechno nové. A je pravda, že některé věci nechápu. Jsem nezávislý člověk a nechci být zbytečně vtahován do nějakého politikaření. Snažím se s tím nějak vyrovnat a věci, které pro mě nejsou vůbec podstatné a přijdou mi zbytečné, nekomentuji. Takže jste už nějaké tlaky zaznamenal?

Zaznamenal. Takové tlaky klasicky českého typu, politikaření o ničem.