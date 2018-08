Kapitán Šural: Doma se nám vrátilo, jak jsme prospali první zápas

„Nechali jsme na hřišti všichni všechno, ale v součtu obou zápasů je to obrovská ostuda. Jde to za námi. Když jsme dneska předvedli tohle, nevím, proč to nemohlo jít před týdnem.“

Jistě – ostudný výkon z prvního zápasu si sparťané budou dlouho vyčítat. Připravil je o poháry, protože doma přes velké nasazení už nedokázali fiasko odčinit.

Přitom když Šural nastartoval tým vedoucím gólem, všechno vypadalo nadějně. Jenže penalta za stavu 2:0 po nesmyslném zákroku Radakoviče zápas zlomila.

„Na hřišti jsme všichni měli pocit, že nebyla. Je možné, že se kopat měla, ale přišlo mi to hodně necitlivé,“ přemítal Šural. „Soupeř byl jednou u brány a rozhodčí mu pískne penaltu, v rohu šestnáctky... Dostalo nás to úplně dolů.“

Zbytečný gól zlomil hráče a naštval část fanoušků, kteří vtrhli na hřiště. Šural je jako kapitán zkoušel uklidnit, domlouval jim, aby se vrátili. „Říkal jsem, že jestli nám chtějí něco vytknout za výkon, ať to udělají po zápase. Potřebovali jsme hrát, naštěstí to pochopili a odešli,“ vysvětloval.

Po zápase se atmosféra až nečekaně změnila, stadionem zněl potlesk a fanoušci se snažili hráče utěšit. To Šural ocenil: „Viděli, jak jsme dole, snažili se nám pomoct, fandili, super atmosféra. Budeme jim to chtít vrátit v neděli, snad jich zase přijde spousta a budou z toho mít lepší pocit. Teď bohužel sladká tečka nepřišla.“

Ani pro Spartu, ani pro Šurala. Zápas zakončil hodně hořce: po diskusi s rumunským rozhodčím Colteskem mu před očima cestou do kabin zasvítila červená karta.

„Nic tak hrozného jsem neřekl. Jen jsem mu vyčetl, že to od něj nebylo korektní a že si o tom myslím své,“ pokrčil sparťanský útočník rameny.

„Nebudeme se ale vymlouvat na rozhodčího – teď a hlavně před týdnem jsme si to prohráli sami. Asi se nám doma vrátilo, jak jsme první zápas prospali.“

Proto se slavilo v kabině soupeře, zatímco v té sparťanské hráči seděli s hlavami dole. „Něco nám řekl trenér, něco Tomáš Rosický. Všichni byli naštvaní, ale celkově to bylo do pozitivna,“ líčil Šural.

„I já mám z domácího výkonu skvělý pocit, jenže slušně řečeno jsme si to před týdnem... pokazili.“