Sparťan Šural: Strašně moc střel, aby se neřeklo. Takhle hrát nemáme

„Tahle ztráta jde i za mnou, šance jsem měl, ale bylo jich mnohem víc,“ řekl Šural.

V úvodu zápasu se probil do vápna, po kontaktu se soupeřem šel k zemi a z odkopu jeho tým inkasoval. Kuriózní situace.

„Natlačil jsem se tam, okopávali mě zezadu a brnknuli mi přes patu. Žádný teatrální pád, žádné rozhazování rukama. Břichem jsem spadl na míč, určitě to nebylo schválně,“ dušoval se Šural.

Byl jste faulován?

Písknout to mohl, nemusel. Neříkám, že to byla penalta, ale my z toho dostaneme gól. Kdyby byl normální, tak to pískne a pak si to zkontroluje u videa. A ne, že za pár vteřin z toho padne gól na druhé straně.

Zápas jste otočili, z mnoha šancí dali dva góly, ale v závěru jste dostali druhou branku a přišli o vítězství. Neříkal jste si, že to přece nešlo ztratit?

Zkušený tým by si takový zápas měl s přehledem pohlídat a vyhrát aspoň o dvě branky, když to vezmeme podle průběhu.

Proč jste si to nepohlídali? Proč jste oslabeného soupeře nedorazili?

Jak jsme dali na dva jedna, tak jsme se zase vrátili k tomu, co hrát nechceme. Měli jsme tam strašně moc zakončení, strašně moc střel, jen aby se neřeklo. Z pozic, ze kterých zakončovat nemáme. Samozřejmě, měli jsme proměnit šance.

Sparta mohla být po dvou letech první. I když je odehráno pět kol, bylo by pro vás důležité, jak tabulka vypadá?

Blbě vypadá. To víte, že jsem chtěl být první. Ještě jsem to klukům říkal. Hrozně jsem si to přál, vždyť já snad ve Spartě první nebyl. A zase se to nepovedlo.

Ve čtvrtém utkání za sebou nastoupila stejná sestava a zdálo se, že hrajete líp a líp. Platí to?

Vypadalo to tak, ale dneska jsme nevyhráli. Nevím, třeba přijde nějaká změna. Vyhrát jsme měli.