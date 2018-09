Šural a nejsilnější Sparta, co zažil: Držíme spolu, přejeme si navzájem

Čím to je, že se cítíte silní?

Jsme spolu delší dobu. Sílu cítím i v kabině, pak se to promítne i na hřišti. Doufám, že budeme ještě lepší.

Plzeň vs. Sparta Online reportáž v pátek od 19 hodin

Jako jediní jste v letošní lize ještě neprohráli. Souhlasíte, že teprve až Plzeň vám ukáže, jak na tom ve skutečnosti jste?

Nejspíš ano, ale už jsme hráli v Jablonci a právě ten Plzni naposled ukázal, že to tam není lehké. A taky jsme vyhráli v Ostravě, kde to bylo hodně složité. V Plzni nás čeká jeden z nejtěžších zápasů v lize a my musíme potvrdit, že se zlepšujeme.

Co pro páteční duel může znamenat, že Plzeň v pondělí podlehla 0:3 v Jablonci?

Může se to tvářit, že to je pro nás horší varianta, že si sedli na zadek. Ale spíš si myslím, že to je jedno. Oni nás nesnáší a do zápasu se Spartou půjdou na sto procent. A je úplně jedno, jestli vyhráli nebo ne. Čekám úplně jinou Plzeň než tu v Jablonci.

Plzeň v posledních dvou zápasech venku inkasovala sedm gólů. Přijde vám hodně zranitelná?

Je dobré to vědět, ale oni vědí taky a právě na tohle se určitě připraví. Aby góly nedostali. Podepsalo se na tom, že hráli těžké zápasy na Slavii a v Jablonci.

Lze tedy spíš očekáváte opatrný průběh?

Myslím si, že ano, nečekám prestřelku. Spíš,to bude takticky svázané, nikdo nebude chtít dostat gól jako první. Moc gólů asi nepadne, i když ve fotbale se může stát cokoli.

Může mít na páteční zápas vliv fakt, že s Plzní nejspíš budete hrát v lize ještě dvakrát díky nadstavbové části?

Asi ne. Nikdo nemyslí na to, že se hraje novým systémem. Chceme Plzeň vyloupit, jedeme tam vyhrát a potvrdit aktuální formu. Chceme v tabulce zůstat před ní a nejlépe se zase dostat na první místo.

Vy osobně jste dal v devíti kolech jen tři branky, slávu sklízejí váš mladší parťák Tetteh či Stanciu. Nevadí vám, že musíte pracovat na ně?

Nemám problém tuhle roli přijmout. Vždycky jsem byl týmovým hráčem. Nikdy nevíte, kdy se to otočí. Mně se teď nedaří dávat góly, tak se snažím makat a plnit pokyny. Daří se nám vyhrávat i díky správné taktice.

Jako třeba v Liberci, kdy jste překvapili rozestavením se třemi stopery, pěti záložníky a dvěma útočníky?

Na Liberec jsme byli fakt výborně takticky připravení. Věděli jsme přesně, co máme dělat, abychom byli úspěšní. Když si každý splní, co musí, a pak k tomu přidá tu svou kvalitu, tak to funguje.

Daří se Spartě i proto, že trenér nemění sestavu?

Když se vyhrává, většinou sestava zůstává. Sehráváme, na hřišti se pak objevují automatismy, může to být lepší a lepší.

Ale jak to vnímají ti, kteří nenastupují? A vědí, že se na hřiště dostanou těžko?

Vnímám, že je to štve, ale to je dobře. Je to lepší, než kdyby jim to bylo jedno. Trénují na sto procent, aby to změnili. Ale zároveň cítím, že všichni držíme spolu, že lavička s námi žije, že nám kluci přejí.