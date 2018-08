Tohle bolí, když už jsme gól dali, měli jsme to dohrát, řekl Šural

Subotica v kvalifikaci o Evropskou ligu, minulou neděli Příbram a teď Bohemians. Sparťanská vystoupení mají poslední dobou společnou jednu věc: nadějně vyhlížející duel nedokážou dotáhnout k úspěšnému konci.

Šural o svém gólu „Věřil jsem si. Poslední tresťnák, který jsem kopal, tak jsem dal. I když je to už hodně dlouho. Ale říkal jsem si, že z téhle vzdálenosti stačí trefit bránu, což se povedlo.“

„Nebyl to od nás žádný excelentní výkon. Ale když už jsme gól dali, měli jsme to dotáhnout,“ řekl Šural, který se trefil po hodině hry z přímého kopu.

Proti Subotici i proti Příbrami měli sparťané mraky šancí, inkasovali z ojedinělé akce soupeře. Na Bohemians měli za poločas jednu, z druhé možnosti dali gól. Branku dostali z jediné střely soupeře na bránu.

„Pořádně jsme neodvrátili, pinkali si to kolem vápna. Ve vápně jsme byli v dostatečném počtu, na jednoho hráče jsme tam byli ve dvou, ale fandili jsme. Míč propadl na jejich hráče, který byl mezi našima dvěma,“ poznamenal Šural.

Sparťané vedli a soupeře nedorazili podobně jako v předchozích duelech. Na Bohemians však neměli z čeho ho dorazit.

„Nenazval bych to jako trápení. Měli jsme zápas pod kontrolou. Nevybavuju si, že by Bohemka měli šanci. I my jsme se do nich těžko dostávali, dopředu to od nás nebylo ono. Sice jsme gól dali, ale nedohrajeme to vzadu na nulu,“ litoval Šural.

Sparta v letošním ligovém ročníku vyhrála první čtyři utkání, z dalších dvou však brala jen dva body. „Minule ztráta, teď zase. S Příbramí jsme měli šance, teď ne. O to víc mrzí, když jsme už gól dali, tak jsme vyhrát měli. Mohli jsme mít plný počet bodů, místo toho jsme minus čtyři.“

Aby to na něj nebylo málo, pár hodin před zápasem se dozvěděl trest za vyloučení v evropských pohárech. Nesmí nastoupit v příštích čtyřech zápasech. „Nevím, co na to říct. Nepřemýšlel jsme o tom, měl jsme v hlavě jen zápas na Bohemce.“

O čem přemýšlet má do příštího pátku, kdy hraje Sparta s Duklou.