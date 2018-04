Pomoc Slavii? Body potřebujeme hlavně kvůli sobě, říká Šural před Plzní

Sparta jde do duelu s lídrem tabulky (hraje se v neděli od 18.00) se stejnou ztrátou jako před rokem. Jenže zatímco loni se s třináctibodovým odstupem dívala na rivala z třetího místa, teď je až šestá čili mimo pohárové příčky.

„Bylo to jiné, protože jsme měli poháry ve svých rukách. Plzeň jsme chtěli obrat, aby to bylo spravedlivé, když jsme předtím vzali body i Slavii,“ vzpomíná Šural.

Teď hledí Sparta hlavně sama na sebe. Potřebuje vyhrávat, jinak jí hrozí po 36 letech sezona bez pohárů.

Před týdnem jste po měsíci a půl vyhráli zápas. Bylo to na mužstvu v týdnu poznat?

Nálada je lepší. Hráli jsme v sobotu, takže ten týden je pro nás delší a můžeme se v pohodě připravovat a pilovat formu na Plzeň.

Plzeň - Sparta Sledujte v neděli od 18.00 online.

Na Plzeň, která už na jaře nebudí strach jako na podzim. Souhlasíte?

Nevím, jestli je to výhoda. Hráli venku, dostali přes prsty a teď už musejí zabrat, vyhrát. Půjdou do zápasu maximálně koncentrovaní, s vědomím, že se jim na Spartu daří. O to těžší to pro nás bude.

Dovedete si vysvětlit, proč Plzeňští na jaře tolik tápou?

Do klubu nevidím, nevím, co se tam děje. Hráli poháry, cestovali a to není nic jednoduchého. Zkrátka nechytili začátek, nepotkali se s formou... pak je to už hodně o hlavě.

Plzeň hlásí: vyprodáno! Už na konci minulého týdne webové stránky plzeňských fotbalistů hlásily, že jeden ze zápasů jara proti Spartě je vyprodaný. „Pro fotbal je to samozřejmě jenom dobře. Vždycky se hraje lépe, když je plno a dobrá atmosféra. Věřím, že pro fanoušky i pro nás to bude super zápas,“ říká sparťan Šural.

Byl pro vás inspirací výkon fotbalistů Bohemians, kteří naposledy nasázeli Plzni pět gólů?

Já myslím, že Plzeň bude doma působit úplně jinak než na Bohemce. Něco si z toho vezmeme, ale nijak víc to řešit nebudeme.

Na druhou jarní výhru jste před týdnem dosáhli v rozestavení se dvěma útočníky. Plánujete tak hrát i v Plzni?

Výhoda je, že během zápasu umíme přejít z jednoho systému do druhého, aniž bychom museli střídat. Oboje má určitě svoje plusy i minusy. Ale všechno záleží na trenérovi. Podle toho, co nám řekne, budeme hrát.

Po minulém utkání proti Dukle (3:0) vás trenér Hapal chválil. Poprvé jste po zranění nastoupil v základní sestavě a hned jste vstřelil dva góly. Prý se vrátil lídr, cítíte se tak?

Jsou to hezká slova, ale já to těžko mohu posoudit. Nastoupil jsem s kapitánskou páskou, ale nic se nemění na tom, že naším kapitánem je David Lafata. Samozřejmě jsem rád, že jsem dal dva góly, ale od toho tady jsem, navíc to byly jednoduché situace a herně to mohlo být určitě lepší.

Jeden z gólů vám připravil i aktivní Srdjan Plavšič. Co na jeho formu říkáte?

Jen potvrzuje, jak moc šikovný hráč to je. Určitě mu prospěl přesun na levou stranu. Z nás všech má teď nejlepší formu.