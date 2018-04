Všechno ještě nebylo OK, přiznal nově jmenovaný kapitán sparťanů Šural

Útočník Josef Šural prožívá šťastný návrat do sparťanské sestavy. Po solidním podzimu si na konci zimní přestávky zlomil palec u nohy a první čtyři jarní kola úplně vynechal. V předchozích dvou zápasech naskočil jako střídající hráč, teď v sobotu proti Dukle se konečně dočkal startu v základní sestavě.

Spartu vedl jako kapitán, už ve třetí minutě otevřel skóre a deset minut před koncem pak přidal pojišťovací třetí branku. Krátce na to střídal a užíval si velké ovace spokojených fanoušků. Po pěti remízách v řadě Sparta konečně oslavila vítězství.

Vyhráli jste 3:0, jak moc jste si oddechli?

Nevím, jestli jsme si oddechli, ale jsme šťastní, protože jsme vítězství už potřebovali. Zvládli jsme to, i když ne všechno bylo OK, to vám nemusím říkat. Byla tam pasáž, kterou jsme herně nezvládli, ale ubránili jsme standardní situace a tři body získali s přehledem.

Jaký to byl zápas?

Nic jednoduchého to nebylo. Začali jsme fantasticky, Plavšič mi dal nádherný centr, po kterém jsem hlavičkoval téměř do prázdné branky, a jeho druhá jeho akce přinesla hned gól na 2:0. Konec první půle byl trochu slabší, stejně i začátek druhé, ale pak jsme šli nahoru, přidali jsme třetí gól a potom už nebylo o co hrát.

Vedli jste i v minulých zápasech, ale o body jste pak přišli, jak moc vám to trenéři o přestávce zdůrazňovali?

Ani nemuseli, hned jak jsme přišli do kabiny, tak jsme si to vyříkali sami. Bylo nám jasné, že nesmíme pokračovat v tom, co jsme hráli na konci prvního poločasu.

Přesto měla Dukla hned v první minutě velkou šanci. Vy jste pak běžel přes celé hřiště a spoluhráče jste káral.

Byl tam úplně jednoduchý odkop, ale my jsme si to nenačetli a soupeř šel sám na bránu. V kabině jsme si něco řekli, a pak začneme takhle. Ale přestáli jsme to, gól jsme si dát nenechali.

Kapitán v kabině i na hřišti Trenér Pavel Hapal si pochvaloval Šuralův přístup: „Nejen góly, ale i organizací na hřišti se zhostil své role dobře. Dali jsme mu kapitánskou pásku, protože zastával vůdčí roli i v kabině,“ řekl kouč. Rozcvičku před druhým poločasem, která Šurala tak udivila, zařadil kouč proto, aby hráče vyburcoval: „Chtěli jsme něco změnit, chtěli jsme dát hráčům impuls, že začíná druhá půle, aby byli soustředění.“ Hapal nechtěl dopustit, aby Sparta zase ztratila po přestávce vedení, jako se jí to stalo v minulých kolech.

Poprvé od prosince jste nastoupil v základní sestavě. Pomohlo vám, že jste dal rychlý gól?

Pro mě bylo hodně důležité už to, že jsem mohl hrát od začátku, že mi trenér dal důvěru. Rychlý gól pomůže každému, obzvlášť útočníkovi. Když dáte gól z první šance, vlastně z prvního doteku s míčem, tak se hraje mnohem líp. Druhý gól byl takovou třešničkou. Jsem rád, že jsem tím mohl splatit trenérovu důvěru.

Měl jste kapitánskou pásku, i když byl na hřišti Kadlec, jak to máte rozdělené?

Dnes jsme si řekli, že budu kapitánem já. Chtěli jsme zkusit nějakou změnu, protože se výsledky nedostavovaly.

Zápas přinesl i další novinky. Před druhým poločasem jste absolvovali malou rozcvičku, po utkání si vás trenér svolal do hloučku, aby vám ještě před děkovačkou něco řekl...

Nic tajného ani velkého to nebylo, trenér nám řekl, že když budeme hrát takhle dál, všichni jako jeden muž, tak se odměna dostaví. No a rozcvička před druhým poločasem, to byla novinka i pro mě. Koukal jsem na to jako blázen.

Liga se blíží k závěru, na druhou příčku ztrácíte šest bodů. Jak vidíte vyhlídky Sparty?

Cílem zůstává druhá příčka, ale každým kolem to bude těžší a těžší; před sebou nemáme vůbec jednoduchý los. Cílem je dál druhé místo, minimálně bychom si měli rychle zajistit poháry. Potřebujeme se dotáhnout na týmy před sebou co nejdřív, abychom to nemuseli honit v posledních dvou třech kolech.