Čekání na gól utnul hattrickem. Ulevilo se mi, přiznal sparťan Šural

Pro Šurala to byly první trefy v sezoně. „Dostal jsem šanci a chtěl jsem to urvat za každou cenu,“ přiznal po nevydařeném vstupu do sezony. „Výkony nebyly úplně optimální a i těch neproměněných šancí bylo z mé strany celkem dost,“ dodal, když po zápase plnil mediální povinnosti.



Vatajelu + Šural = góly Sparťanská úderná dvojka Trenér Stramaccioni v Jablonci oživil spolupráci, která se osvědčila už na jaře. Poprvé v sezoně vedle sebe v základní sezoně nastoupili Bogdan Vatajelu a Josef Šural a už po čtvrthodině zápasu bylo zřejmé, o jak dobré rozhodnutí šlo. Vatajelu dvakrát centroval, Šural dvakrát skóroval. Rumunský fotbalista Šuralovi připravoval góly už v minulé sezoně. V předposledním kole proti Hradci Králové nebo ještě dřív v Příbrami, kde mu - stejně jako v sobotu v Jablonci - nahrál na dvě branky. V součtu tak Vatajelu asistoval u pěti z šesti posledních Šuralových gólů. Ten šestý pro sparťanského útočníka nešťastně připravil jablonecký Považanec.

Nejdřív jako hráč zápasu pro televizi, potom i pro další novináře. „Dnes to bylo důležité pro celou Spartu. Výsledek tři nula sice vypadá jednoznačně, ale jednoduché to tedy nebylo,“ prohlásil s úlevou na tváři.

O čem po utkání ještě mluvil?

O svých třech gólech:

„Nevím, který z nich byl nejtěžší, nicméně ten třetí byl nejbolavější. Někdo dával malou domů, tak jsem tam šel naslepo a byl jsem tam dřív. Určitě to nebyl faul, takže dobrý. A první dva góly, to byly zase skvělé centry od Bogdana. Ale to je furt dokola, to bych se opakoval...“

O prolomení střelecké smůly:

„Potřeboval jsem to jako sůl. Těch šancí bylo spoustu, třeba v zápase se Slováckem jsem měl dát minimálně dva góly, takže jsem za góly moc rád.“

O výborném úvodu zápasu:

„Když se vám povede takhle úžasný začátek, hraje se úplně jinak. Ale nic jednoduchého to nebylo, soupeř nás ke konci půle začal přehrávat, měl stoprocentní šanci, kterou kdyby dal, bylo by to ještě složité. Pár zbytečných chyb jsme udělali i ve druhém poločase, trochu jsme se zatáhli, točili jsme se tam s míčem dozadu, ztráceli ho... To by se nám nemělo stávat.“

O výsledcích Sparty v Jablonci:

„Věděli jsme, že se tu už čtyři roky nevyhrálo. Všichni víme, jak ty zápasy vypadaly, nikdy to nebylo jednoduché. Teď nám to znovu každý předhazoval, že jsou statistiky proti nám, že je Jablonec favorit, ale my jsme se toho nebáli.“