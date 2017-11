Potíže máme v útoku i defenzivě. Petřík čeká, až Frýdek-Místek zabere

Další šanci na zlepšení mají Frýdeckomístečtí zítra, kdy od 14.00 hostí Sokolov.

„Minule s Vítkovicemi (0:5) se naplno ukázaly problémy, které mužstvo dlouhodobě má,“ podotkl Josef Petřík starší, který byl v minulosti u tří mistrovských titulů Liberce. „Potíže máme v útoku i defenzivě, protože dostáváme hodně gólů. To je k zamyšlení.“

S čím jste k mužstvu přišel?

Věděl jsem, v jaké situaci se nachází. Neměli jsme možnost letní přípravy, abychom tým nachystali a doplnili podle svých představ. A zatím se nám ani nepodařil malý zázrak, ve který jsme doufali, že mužstvo nakopneme ještě na podzim. Potřebujeme delší čas, abychom tým především kondičně a mentálně zvedli. A také doplnili.

V kádru máte dost zkušených hráčů, kteří by nynější nepříznivou situaci měli ustát.

To ano, ale zkušenostmi všechno nevyhrajete. Musíte být kondičně i mentálně připraveni, musíte mít poskládaný tým. Nám chybějí tahouni, kteří by dokázali zúročit křídelní hru a dostat balón před branku. Problémů je strašně moc.

Takže se tým po tom, co loni skončil na sestupové příčce, ale nakonec se zachránil, nepodařilo vhodně doplnit?

Nemůžu hodnotit minulou sezonu ani první polovinu podzimu. Přišel jsem s tím, že je třeba mužstvo oživit.

Čekáte tedy na zimní přestávku, abyste nedostatky začali odstraňovat?

Nemůžeme čekat, zabalit to a spoléhat na zimu. Potřebujeme udělat ještě co nejvíce bodů a v zimě se pokusíme mužstvo připravit podle našich představ.

Takže v zimní přestávce čeká tým velká přestavba?

Nyní to nejde, přestupy jsou uzavřené. A dostávat teď do hráčů kondici je strašně složité, to by se nám mohlo vymstít. Musíme se hlavně připravit na další zápas, na Sokolov.

Co tedy s týmem během podzimu můžete dělat?

Upravit hru po taktické a rychlostní stránce, mluvit s hráči. Znovu je povzbudit. Věřím, že nějaký bod ještě uděláme, abychom se mohli zaměřit na dlouhodobější cíle.

Jenže Frýdek-Místek už deset zápasů nevyhrál...

Po mém příchodu jsme začínali v Příbrami (1:2), kde jsme měli možná i trochu smůlu, kde nám ve dvacáté minutě vyloučili hráče. Pak jsme hráli bez Literáka, chyběl Varadi. Furt někde někdo schází a sestavu lepíme. Bohužel hráči, kteří naskakují z lavičky, tým neoživí. Potřebujeme ale mužstvo nakopnout a o to se snažíme.