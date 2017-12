Pešice? Férový lišák, co uměl cukr i bič, vzpomíná Frťala

„Vzpomínám na něj jen tom v nejlepším. Zažili jsme s ním nejúspěšnější éru v Teplicích, byl to člověk, o kterém nikdo neřekl špatné slovo. Byl respektovaný, uznávaný, miloval útočný fotbal stejně jako jeho asistent pan Šafařík. Ve fotbalovém nebi teď spolu budou určitě vymýšlet zase nějaké nové taktiky,“ říká Frťala, nynější trenér druholigového Varnsdorfu.

Věčně usměvavý Pešice to prý s hráči uměl. „V první řadě měl obrovskou autoritu, když přišel poprvé do kabiny, tak jsme se navzájem oťukávali, ale později jsme si s ním užili spoustu legrace, což bylo dáno samozřejmě i tím, že ta éra za něj byla úspěšná.“

Ač se to nezdálo, Pešice vyznával metodu cukru a biče. „To si pište, že uměl používat i bič! Ale hned to zase lišácky zahnal do legrace, uměl s psychologií hráčů fantasticky pracovat,“ líčí Frťala. Lišácky se Pešice dokázal vypořádat i s přetlakem dobrých hráčů v úspěšném týmu. „Když se musel rozhodnout, kdo bude hrát a kdo ne, tak třeba zašel za hráčem, který byl po zranění, a řekl mu: ty kulháš! Dal mu do hlavy, že ještě není stoprocentně doléčený.

A v týmu byl klid.“ A i díky tomu dovedl Teplice k jejich zatím největšímu úspěchu v historii. V sezoně 1999 skláři vybojovali druhé místo v první lize a v předkole Ligy mistrů pak svedli na Stínadlech před 16 tisíci diváky vyrovnanou bitvu s Borussií Dortmund s hvězdami Kohlerem, Reuterem, Möllerem, Lehmannem či Bobicem. Favorit vyhrál 1:0 a postoupil, ale tleskalo se Teplicím.

„Trenér Pešice byl samozřejmě základním kamenem našeho úspěchu z roku 1999,“ tvrdí Frťala, jenž zůstal s koučem v kontaktu i poté, co se jejich cesty rozešly. „Hrávali jsme spolu za Kozlovnu, potkali jsme se i na různých tenisových turnajích. Věděl jsem samozřejmě, jak na tom je, ale všichni jsme věřili, že se dá dohromady. On taky. Ale bohužel, smrt si nevybírá.“

Pešiceho odchod Frťalu zasáhl. „Je to rána. Zrovna včera mi volal Michal Bílek, který se na něj šel shodou okolností podívat do nemocnice, ale bohužel už to nestihl. Už mu jen oznámili, že pan Pešice skonal.“