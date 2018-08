Jihlavští fotbalisté ztratili klíčového muže, Jinoch odešel do Boleslavi

Bývalý fotbalový záložník a později funkcionář Josef Jinoch (narozený 5. 11. 1967) začal pracovat pro FC Vysočina coby sportovní manažer na podzim 2009. Na jaře 2012 s jihlavským týmem postoupil do nejvyšší soutěže, do níž se Vysočina vrátila po šesti letech. V červnu 2015 se rozhodl přijmout nabídku klubu, v němž strávil významnou část hráčské kariéry – Slavie Praha. V Edenu setrval do srpna 2016, kdy jej slavistické představenstvo odvolalo společně s trenérem Uhrinem. V závěru ročníku 2016/17 obsadil trenérský post po odvolaném Michalu Bílkovi a tým dovedl k záchraně v nejvyšší soutěži. Od června 2017 se znovu soustředil výhradně na roli sportovního manažera. Letos na jaře s Jihlavou sestoupil z elitní soutěže. Nyní, krátce po startu nové sezony, přijal nabídku prvoligové Mladé Boleslavi.