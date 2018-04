Nová smlouva pro kapitána. Pak budu trenér, nebo instalatér, říká Jindřišek

Jindřišek hraje za Bohemians od roku 2009. V aktuální sezoně zasáhl do dvaadvaceti zápasů a jen tři utkání mu chybí k dosažení mety 300 startů v první lize.

„Tu třístovku bych určitě chtěl zvládnout. Na tuhle cifru se trochu i soustředím, ale kam to půjde dál, na to už nemyslím,“ prohlásil bývalý hráč Jablonce, Olomouce a Fulneku.



„Mám z toho opravdu dobrý pocit, že jsem s Bohemkou prodloužil smlouvu. Asi odvádím dobrou práci, a proto o mě mají zájem. Snažím se makat a zaplaťpánbůh mladším ještě stačím. Moc si to neberu, i když někteří kluci jsou vlastně o půlku mladší než já,“ citoval klubový web Jindřiška.

Už přemýšlí i o tom, co bude dělat po skončení profesionální kariéry. „Spousta lidí se mě ptá, jestli si udělám trenérskou licenci. To by mě asi bavilo, předávat zkušenosti mladým. Ale jsem vyučený instalatér, což mám tak trochu v záloze. Instalatérství se vůbec nebojím, občas se k tomu dostanu a moc mě to baví,“ dodal Jindřišek.