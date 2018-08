Hušbauer: O výhru jsme se báli, ale takový zápas nám může pomoct

„Ale o tu výhru jsme se báli,“ připustil Hušbauer, když po utkání se synem v náručí dorazil mezi novináře.

Slavia nad Opavou dlouho vedla o dva góly, dál hrála aktivně, měla spoustu šancí, jenže dvacet minut před koncem polevila. A dostala kontaktní gól na 1:2.

„Asi nám trochu došly síly, v tom počasí je těžký odehrát aktivně celý zápas. V závěru jsme začali ztrácet balony, oni to na nás valili, lepší soupeř by nás asi potrestal,“ řekl slávistický záložník.

Do takové situace jste se v aktuální sezoně dostali poprvé.

A možná je to lepší, než vyhrát čtyři nebo pět nula. Zažili jsme ten moment, kdy nejsme úplně v klidu, což nám může pomoct. Těch deset minut před koncem to najednou bylo jenom o gól, soupeř měl dvě standardky, věděli jsme, že nám tam může něco spadnout.

Ulevilo se vám, když jste z poslední akce výhru potvrdili?

Určitě. Už předtím jsme měli některé ty brejky vyřešit lépe. Ale jsem rád, že se nakonec trefil zrovna Peter Olayinka, protože je vždycky dobře, když se nová posila uvede gólem.

Vy jste se v prvním poločase uvedl nádherným volejem. Nejhezčí gól kariéry?

Těžko říct. Byl hezkej, navíc nám pomohl, protože ten začátek byl vyrovnaný.

Ve třetím zápase ligovém zápase jste se trefil už potřetí. Zaútočíte znovu na korunu krále střelců jako kdysi ve Spartě?

To si nemyslím. Samozřejmě by to bylo krásné, kdybych dal osmnáct gólů jako tehdy, ale spíš ne.

Slavia na startu sezony válí. Je zatím začátek podle představ?

Máme devět bodů, což je výborné. Našim cílem je titul, ten je nejdůležitější, a když vyjde i Liga mistrů, bude to něco navíc. Těšíme se na úterý, přijde plnej stadion, věřím, že soupeř je hratelný, takže můžeme udělat dobrý výsledek.

Je aktuální slávistický tým ten nejsilnější, který jste od svého příchodu zažil?

Věřím, že je před námi dobrý ročník, podobně jako před dvěma lety, kdy jsme udělali titul. Tenkrát jsme měli také výborný mančaft, ale je fakt, že jsme se rozjížděli pomaleji. Teď nám to jde od začátku, hodně držíme míč, kombinujeme, v každém zápase máme spoustu šancí. Ale jestli je tenhle tým opravdu nejsilnější, to ukáže až sezona.