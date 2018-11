Také umím vyskočit, říká Hnaníček, nový šéf obrany Zlína

V tříčlenné obraně fotbalistů Fastavu Zlín mu nový trenér Michal Bílek vyhradil místo pravého stopera. Sotva si Josef Hnaníček zvykl na přesun ze zálohy do obrany, už se musel zase přeškolit. Po zranění Buchty převzal roli šéfa defenzivy.

„Fyzicky to není tak úplně náročné. Je to hlavně o tom, abych organizoval hru. Není to špatný post. Proti Spartě se mi to líbilo,“ pochvaloval si Hnaníček po vítězství 1:0, které chce se svými spoluhráči potvrdit v sobotu doma proti Karviné.

Asi vám bylo jasné, že to vezmete po Buchtovi, že?

Nečekal jsem to. Počítal jsem, že půjdu doprava a Ondra Bačo se posune do středu. Ale trenér to zvolil takhle a vyšlo mu to. Je to pro mě úplně nové. Když jsme hráli trojkový systém, tak jsem byl vždycky napravo. Je to rozdíl, ale pořád podobná práce. Důležité je neinkasovat a to se nám proti Spartě povedlo.

Pro vás ale hrály zkušenosti, ne?

Asi to tak je. Trenér tam dal staršího a ostřílenějšího borce, než je Ondra. Ale musím říct, že jsme hráli všichni tři dobře.

Zůstali jste jen tři klasičtí stopeři. Abyste teď byli na sebe opatrnější, ne?

Trénujeme pořád stejně. Nemůžeme se dívat, jestli se zraníme, nebo ne. Kdybychom na to mysleli, tak se to just stane. Ale i my jsme nahraditelní. Máme Josipa (Balič), kdyby se náhodou někomu něco stalo. Mužstvo šlape. Pak je snadnější někoho nahradit.

Zlínský Josef Hnaníček (vpravo) v utkání proti Mladé Boleslavi

Jak máte rozdělené úkoly, když většina soupeřů má na hrotu vysoké útočníky a vy jste ze zlínských stoperů nejmenší?

Jsme chytří kluci. Když šel Tetteh do hlavy, tak se ke mně Ondra přiblížil a svedl souboj on. Je těžší váhová kategorie. Opřel se do něho a já pak sebral druhý balon. A když už to hoří, musím jít do souboje i já. Také umím vyskočit a vyhrát hlavu.

Překvapilo vás, že jste vynulovali sparťanský útok?

Bylo to hodně náročné. Všichni makali nadoraz a vrátilo se nám to tím, že jsme doma porazili Spartu.

Jak dlouho jste slavili?

Jiras (kapitán Jiráček) slaví ještě teď. Už se musí krotit, za chvíli je Karviná. Ale teď vážně. Už jsme v klidu. Proti Karviné to bude jiný zápas. Asi budeme držet častěji balon než proti Spartě. Je to další ligový duel, na který se musíme stoprocentně koncentrovat. Spartu už hodit za hlavu. Je to historie.

Nehodláte cennou výhru devalvovat, že?

Jasně. Chceme doma udělat dobrý výsledek. V lize ale není jednoduchý zápas. Ve středu porazila Karviná v poháru Jablonec, který hrál v plné palbě na rozdíl od ní.

Předtím ale v lize doma prohráli s Olomoucí, přestože vedli 2:0.

Vůbec nevím, s čím přijedou, jak je to ovlivní. My hrajeme doma, oni venku. Jsme na hřiště zvyklí, oni ne. Doufám, že je udoláme a přehrajeme. Můžeme se dostat na dvacet sedm bodů a to by bylo nad očekávání.

Gólově vás táhne Beauguel. Co říkáte na jeho střelecké obrození?

My jsme jenom rádi. Potřebujeme někoho, kdo dává pravidelně góly. Ale není to jenom o brankách. Strašně nám pomáhá tím, že udrží balon.

Jak se vám líbil výkon dvacetiletého zelenáče Libora Holíka, který nastoupil poprvé v sezoně od začátku a hned proti Spartě?

Sice pořád střílel, ale zhostil se toho výborně. (úsměv) Když jsem se pak díval na sestřih, tak bojoval a napadal stejně dobře jako Ibra (Traoré), než odešel do Slavie.

Karviná hrála ve středu pohár, vy jste si ho přeložili na reprezentační pauzu. Jste rádi?

Vyhovuje nám to. Můžeme se jenom soustředit na zápas proti Karviné a na Slavii.