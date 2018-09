Csaplár touží po reprezentaci: Starka by mě pustil. Nabídku ale nedostal

K reprezentaci bych šel, měl jsem na to hroznou chuť. Mám rád výzvy. Myslím si, že jsem na to už i zralý,“ řekl Csaplár na sobotní tiskové konferenci po výhře Příbrami 1:0 nad Olomoucí.

Nabídku nedostal, měl jen náznaky zájmu. „Trénovali jsme tu a najednou jsem se tu náhodně potkal na balkoně s (místopředsedou FAČR) Romanem Berbrem, který tu byl na dvacítkách. Pozdravili jsme se a prohodili pár vět. Bavil se hlavně s panem (prezidentem Příbrami Jaroslavem) Starkou, nevím o čem. Pan Starka byl připravený mě pustit. Přál mi, aby to vyšlo. Ono to ale nevyšlo, byl jsem však potěšený,“ uvedl příbramský trenér.

Ještě více ho ale potěšilo, že ho podporovali i fanoušci. „Volal mi známý, že v jedné anketě, do které hlasovalo asi 14 tisíc lidí, mám 36 procent hlasů a jsem první i před Jardou Šilhavým. To mě opravdu zaskočilo a moc rád bych poděkoval těm lidem, co pro mě hlasovali. Opravdu mě potěšilo, že si mě tolik lidí dokáže u národního týmu představit. Byl jsem skoro až dojatý,“ prohlásil.

Věří, že by národnímu týmu měl co dát díky vědomostem získaným v zahraničí. „Když jsem byl v Emirátech, tak jsme hodně cestovali. Letěli jsme na belgický svaz, pak dva dny na Anderlechtu, pak jsme jeli do Met, kde vychovali Emmanuela Adebayora, pak do Ajaxu, do Sportingu Lisabon, tři dny v Barceloně na La Masii. Se vším všudy, dostali jsme se všude. O mě říkají, že jsem chytrák, ale když sem přijde chlap z Barcelony, tak si tu všichni budou každé jeho slovo zapisovat do notýsku. Já jim říkám to samé, jen zprostředkovaně,“ řekl Csaplár.

„Já svou roli vidím jako jedno kolečko v hodinkách. A ani ne to nejdůležitější kolečko. Jsem akorát hrdý na to, co se stalo, když tohle kolečko naskočilo do týmů, kde jsem působil, a co stalo, když pak to moje kolečko vyskočilo,“ uvedl bývalý kouč Liberce, Slavie, Panioniosu Atény, Wisly Plock, Žižkova, Al Ittihadu Kalba a reprezentací do 17 a 19 let.

Hlavní problém českého fotbalu vidí v tom, že neumí talentované hráče začleňovat do dospělého fotbalu. „Je to naše vina, ne těch kluků. Je to o lidech, kteří je obklopují. Agenti, sportovní ředitelé, majitelé, média, rodina, kamarádi,“ uvedl Csaplár.

„Není to tak, že by se na západě rodili terminátoři a u nás blbci. Je to o práci, zařazovaní těch kluků. Máme srovnatelné hráče jako venku. Čím jsou mladší, tím jsou srovnatelnější. Ale pak to prostě neumíme. Hráč potřebuje nějaký přístup. Každý je jiný, musí se k nim přistupovat individuálně,“ míní.

Výchovu talentu je podle něj třeba odpracovat. „Odkoukat to na televizi, odanalyzovat, vymyslet na to trénink. Trefit se, aby ho to nezavařilo, aby mu to pomohlo, co teď trénovat a co ne. Můžete být sebegeniálnější trenér, ale tohle musíte hodiny a hodiny odpracovat. Výroba hráčů něco stojí.“

Jako příklad uvedl zkušenost s Janem Matouškem, který nedávno přestoupil z Příbrami do Slavie. „Jednu dobu jsme řešili, že mu to přestalo jít. Koukal jsem na videa a najednou mi došlo, že to je tím, že hraje Míra Slepička. Kde to měl vzít Matoušek na sebe, najednou hledal Slepičku, protože je to pan Slepička, osobnost. Sedli jsme si spolu, probrali to, kluci to vzali a začalo to zase střílet. To musíte odpracovat a odkoukat,“ dodal Csaplár.