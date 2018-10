Příbramský trenér Csaplár po výprasku: Tým to nesrazí

O čem všem Csaplár před novináři hovořil?

O vyrovnaném úvodu:

„Vstoupili jsme do toho podle mě hodně zajímavě, měli jsme nebezpečné akce i možnosti. Vše vyvrcholilo tutovkou, kterou jsme zblízka nedali. Nemůžeme si jako Příbram dovolit takový luxus, neproměnit takovou šanci. Hra byla v úvodu minimálně vyrovnaná.“

O zlomovém momentu:

„Gól na 0:1, to byla kvalita Jablonce. Druhou branku jsme dostali do šatny a byla za ní nedisciplinovanost při standardce. To nás načalo. Potom už jsme se nedostali do hry, už jsme nebyli schopni na to odpovědět nějakou kloudnější akcí. Naopak jsme kazili a umožnili Jablonci, kterému narostla křídla, aby si tady zastřílel. Byly to nádherné góly, asi jsme viděli utkání kola, týdne nebo měsíce.“

O snaze reagovat:

„Pokusili jsme se to o poločase otočit, poslali jsme do hry dva čerstvé střídající hráče. Chtěli jsme trochu pozlobit Jablonec směrem dozadu, ale ta kvalita byla stále na jeho straně. My tomu šli hodně naproti, nebylo to vůbec dobré. Porážka je pro nás samozřejmě těžká.“

O možném důsledku:

„Myslím, že to tým nesrazí. Dostali jsme tři góly v Ostravě, ve Zlíně, čtyři v Karviné i na Slavii. Rány dostáváme pořád a tým se s tím nějakým způsobem pere. Chceme hrát nějakým způsobem a přináší to i rizika. Ale půjdeme do toho znovu.