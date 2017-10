Mourinho jako Ferguson? Ne. Láká ho nová výzva a chválí projekt Paříž

Nový Ferguson z Mourinho rozhodně nebude. Legendární Sir Alex zůstal na Old Trafford neskutečných sedmadvacet let, těžko ho někdo napodobí. Jeho nástupce David Moyes vydržel sotva rok, svéhlavý Louis Van Gaal dva. A José Mourinho, uznávaný portugalský odborník, před rokem podepsal tříletou smlouvu.

„Pořád jsem trenér s ambicemi a touhou zkoušet nové věci. Nemyslím si, že bych tady v Manchesteru ukončil kariéru,“ podotkl čtyřiapadesátiletý kouč.

Nejde o překvapivou informaci. Mourinho byl sice mimořádně úspěšný všude, kde působil. Tituly vyhrál s Chelsea i Realem Madrid, v Portu a v Interu to dokonce dotáhl až k vítězství v Lize mistrů.

Jenže když po čase vzájemné okouzlení vyprchalo, bez přehnané nostalgie odešel. „Pro mě je nesmírně důležité, abych byl šťastný v osobním životě. Jedině pak mohou přijít i sportovní úspěchy,“ vysvětloval Mourinho v rozhovoru pro pořad Téléfoot francouzské televize TF1.

„Proto jsem třeba po třech letech odešel z Realu Madrid. Bylo to čistě mé rozhodnutí, nic jiného. Moje dcera tenkrát odjížděla na studia do Londýna a já cítil, že bychom jako rodina měli být pohromadě.“

Také proto vzal podruhé v kariéře nabídku Chelsea.

Námluvy s Barcelonou a projekt Paříž

Porto, Chelsea, Inter Milán, Real Madrid, Manchester United... Úctyhodný životopis Mourinha coby hlavního trenéra mohl klidně vypadat docela jinak.

„V roce 2008 chtěl trénovat Barcelonu,“ vynesl do světa tehdejší barcelonský prezident Joan Laporta. Tehdy v Katalánsku končila éra Franka Rijkaarda a začala mimořádně úspěšná kariéra trenéra Pepa Guardioly. Ten měl k dispozici famózní tým s Messim, Xavim nebo Puyolem. Mourinho, který v Barceloně na konci minulého století dělal asistenta Van Gaalovi, u toho chtěl být také.

„A jednou řeknu, proč to nevyšlo. Jednou sdělím pravdu,“ připojil Mourinho, „Teď ještě není ten pravý čas, abych o tom mluvil. Ale až budu velmi, velmi starý, možná něco řeknu.“

I tak se zrodila trenérská rivalita mezi Guardiolou a Mourinhem, která pokračuje od loňska napřímo v anglickém Manchesteru.

Přesto Mourinho podle svého posledního vyjádření pokoukává do Francie, kde ještě nepůsobil. Paris Saint Germain? „C´est fantastique ,“ chválil pařížský velkoklub v plynulé francouzštině.

Prostě speciální projekt.

„Můj syn, který žije v Londýně, radši vyrazil na fotbal do Paříže, než aby se přijel podívat na nás do Manchesteru,“ vyprávěl historku. „Okolo St. Germain je v současnosti něco opravdu speciálního... Kouzlo, mládí, dravost, kvalita. Je to fantazie,“ doplnil Mourinho.

Naznačil nenápadně svou další (vysněnou) štaci?