Vyvolený Mourinho vs. třímiliardový Pogba. Jak dopadne válka hvězd?

Klub, mezi jehož hlavní zásady patří absolutní zápal a loajálnost, se trápí kvůli sporu dvou person, které myslí především samy na sebe.

Úterní fiasko s druholigovým Derby County, po kterém Manchester vypadl ze 3. kola Ligového poháru, svár jen prohloubilo.

Francouzský záložník Pogba to trápení sledoval v módních brýlích z tribuny, schovaný pod bílou kapucí.

Dostal volno. Anebo to byl trest?

Mourinho do utkání proti outsiderovi poslal překvapivě silnou sestavu, avšak Pogbu opomenul. A navíc mu vzkázal, že už nikdy nedostane kapitánskou pásku, přestože ji ještě minulý týden nosil při Lize mistrů.

„Jsem manažer a tohle rozhodnutí nemusím nikomu vysvětlovat,“ pravil Mourinho nekompromisně. Sice dodal, že za tím „žádné rozpory nebo osobní problémy nejsou“, ale vyprávějte to nervózním fanouškům Manchesteru United, kteří jsou zoufalí z toho, jak to v mužstvu skřípe.

Náladový Pogba zdaleka není vůdcem, který by šel ostatním příkladem. A vyhraněný Mourinho - zdá se - přestal být trenérem, který by ve svém týmu dokázal vyrobit správnou chemii.

Už vstup do nové ligové sezony je krajně nepřesvědčivý. Dvě porážky v šesti kolech, šedivé skóre 9:9 a sedmé místo v tabulce. O víkendu nedokázal Manchester porazit ani podceňovaný Wolverhampton, což Pogba okomentoval jízlivě: „Hrajeme doma a měli bychom přece útočit, útočit a útočit.“

Bylo zjevné, že napadá Mourinhovu opatrnou taktiku, přitom právě třímiliardový Pogba sehrál uprostřed zálohy mizerný zápas. Znovu se předvedl jako hráč, který nepracuje poctivě, když se mu zrovna nechce. Před inkasovaným gólem chyboval, a místo aby se hnal do obrany, tak jen bez zájmu vyklusával.

Zřejmě i proto jej Mourinho zbavil funkce zástupce kapitána, aby všechny ostatní varoval: „Pánové, takhle ne!“

Co následovalo? Pohárová blamáž s Derby County.

V úterý večer jste mohli obdivovat statečný výkon outsidera, kterému při své první trenérské štaci šéfuje někdejší vyhlášený záložník Frank Lampard. Derby vedlo ještě v 6. minutě nastavení 2:1, teprve pak hlavičkující Fellaini vyrovnal. Rozhodl penaltový rozstřel, konkrétně šestnáctý pokus, který neproměnil obránce Jones.

Mourinho si nemohl nevšimnout, jak druholigový soupeř drží pohromadě, což je jednoznačně zásluha trenéra Lamparda, na kterého Mourinho spoléhal ve zlatých časech Chelsea: „Pro Franka je tým za každých okolností na prvním místě.“

Přesně takoví hráči v Manchesteru nyní chybějí. Éra výrazných osobností a srdcařů je pryč. Keane, Schmeichel, Neville, Giggs, Ferdinand, Vidič, Rooney... Poslední držák Carrick skončil v létě a trenér Ferguson, pod kterým United vyhráli třináct ligových titulů, už pomůže leda jako rádce na telefonu.

José Mourinho, trenér fotbalistů Manchesteru United, během utkání proti Tottenhamu.

Kolega Mourinho byl přesvědčený, že nového lídra vytvoří z Pogby, kterého si v srpnu 2016 vyžádal z Juventusu Turín: „Věřím, že právě on bude v příští dekádě srdcem klubu.“

Zmýlil se. Pogba je sice extrémně talentovaný fotbalista, který umí příkladně řídit hru, jenže nezapadá do škatulky „týmový hráč“. Tím pádem musel dřív nebo později narazit na Mourinhův princip: „Všechno je po mém! Kdo se nepodřídí, bude se mnou mít problém.“

Problém s Pogbou trvá dlouho. Nevyřešila ho ani letošní letní přestávka, během níž se spekulovalo, jestli francouzský mistr světa nepřestoupí do Barcelony nebo do Paříže. Nestalo se, protože Mourinho dost možná pořád věřil, že z Pogby to klubové srdce vytvoří.