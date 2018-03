Nic nového pro United. Já je vyřadil z Ligy mistrů dvakrát, řekl Mourinho

„Nehráli jsme špatně,“ překvapil domácí trenér, ačkoli se ostatní shodli na úplném opaku.

„Takový je prostě fotbal, nedělejme z toho drama. Prohráli jsme, ale zítra je další den a v sobotu další zápas. Musíme se na něj připravit,“ pokračoval José Mourinho.

Ten samý Mourinho, který to hned po zápasech schytal od fanoušků i expertů.

Co to bylo za sestavu?

Jak vůbec chtěli hrát?

Tohle že je Manchester United?

To jsou jen některé z dotazů, které si mnozí kladou. A zdaleka ne jen kvůli úternímu zápasu.

Vždyť United mají nabitý kádr, na papíře neskutečnou ofenzivní sílu v podobě Rashforda, Martiala, Lingarda, Maty, Pogby, Sáncheze a dalších. Přesto šli do domácího utkání, které potřebovali vyhrát, například s Matičem a Fellainim v záloze. Čili s hráči, kteří víc boří než tvoří.



A ani to příliš nevycházelo, Sevilla soupeře uprostřed hřiště přehrála.

„Jestli chtějí být skutečně konkurenceschopní, potřebují podle mě tak tři čtyři opravdu světové hráče. Při vší úctě, Fellaini není jedním z nich...“ hodnotil současnou situaci ve studiu britské televizní stanice BT Sport Steven Gerrard, bývalý záložník konkurenčního Liverpoolu.



„Podle mě jsme nehráli špatně. Snažil jsem se já, snažili se hráči. Začátek zápasu jsme zvládli výborně, to bylo pozitivní,“ prohlásil Mourinho.

„Bylo jasné, že to bude celé o prvním gólu. My jsme měli šance, které jsme bohužel neproměnili, zatímco trenér Sevilly Montella udělal dobrý tah, když do hry poslal Ben Yeddera. Když pak dali úvodní branku, všechno se změnilo,“ litoval trenér United.



Je však nesrovnatelné, o kolik větší, zejména finanční zdroje a možnosti má Manchester United v porovnání se Sevillou. Přesto se to na hřišti, ani před třemi týdny ve Španělsku, ani v úterý v Anglii vůbec neprojevilo.

„Na druhou stranu, není to nic nového pro tenhle klub. Seděl jsem v tomhle křesle už dvakrát,“ uvedl Mourinho na tiskové konferenci, „jako trenér Porta jsem vyřadil United, s Realem jsme je vyřadili rovněž.“

Jako trenér Manchesteru však v Lize mistrů selhal. A rýpání do vlastního klubu fanoušky United asi také zrovna nepotěší...