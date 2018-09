Mourinho ve válce. A legendy United tvrdí: Tohle dál už nejde

West Ham - Manchester United 3:1. Zápas, který v sobotu odpoledne podtrhl nejhorší ligový vstup slavného klubu od roku 1989. Třetí signifikantní ztráta během jediného týdne, třetí porážka v sedmém ligovém zápase.



Hráčům schází sebedůvěra, zápal, nápady, víra.

„Dlouho jsem takhle špatný Manchester United neviděl,“ přemítal Paul Scholes, legenda, kterou netřeba představovat.

„Takhle to dál nejde, tady už opravdu hrozí průšvih. Vedení klubu situaci bude řešit, budoucnost manažera je v ohrožení,“ přidal se Rio Ferdinand, který byl před čtyřmi lety u posledního ligového titulu Manchesteru.

Tenkrát byl klub na vrcholu, kam ho dovedl loučící se Sir Alex Ferguson. Všichni jeho následovníci cestu zpět hledají marně. Včetně Mourinha.

Takže: čas na změnu kurzu?

„Těžko říct. V každém případě není správné, když se opakovaně řeší přístup hráčů,“ podotýká Scholes. „Je cítit, že nálada v klubu není dobrá.“

A při pohledu zvenčí se ani nezdá, že by se ji sám Mourinho v posledních měsících snažil vylepšit. Od léta je věčně nabručený, podrážděný nebo naštvaný.

Ať už na nadřízené, kteří mu nekoupili hráče, které si přál. Na novináře, kteří mu prý neprojevují dostatek respektu. Na hráče, kteří podle něj nejsou dostatečně motivovaní.

Nová jména pro Manchester Pokud skončí Mourinho, kdo by ho mohl nahradit? Sázkové kanceláře se shodují: favoritem je Zinedine Zidane, naposledy trenér Realu Madrid. Zajímavá jsou však i další jména: Antonio Conte, Mauricio Pochettino, Laurent Blanc či Diego Simeone. Anebo návrat Ryana Giggse?

Paula Pogbu, hvězdu týmu, dokonce před pár dny zbavil kapitánské pásky. Vztahy mezi nimi, dvěma velkými egy, jsou vyhrocené - a co je pro Manchester momentálně nejhorší: spory se promítají i do výkonů na hřišti.

Sobotní bezkrevné představení na West Hamu budiž důkazem.

„Když nejste v ideální formě, v dobrém rozpoložení, jako by se proti vám všechno spiklo. První gól jsme dostali z ofsajdu, třetí po chybě rozhodčího,“ prohlásil portugalský kouč.

Ne, takhle jednoduché to není, což určitě dobře ví i sám Mourinho.

„Chybí totiž kvalita,“ volají experti.

„Podívejte se na tu obranou čtyřku Young, Smalling, McTominay, Shaw, to na špičku dávno nestačí,“ řekl Scholes.

A Ferdinand ho doplnil: „Myslím, že řada hráčů, kteří do Manchesteru v poslední době přišli, na to jednoduše nemají. Ale vůbec nejhorší je, že jim schází bojovnost. Proti West Hamu jsem u většinu z nich neviděl dřít a prát se o svůj flek. To je špatně.“