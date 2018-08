Mourinho a novináři. Respekt, chlapi, žádal kouč. Fotbal se změnil, José

Bylo v tom i část pózy, herectví, v čemž je Mourinho mezi trenéry mistrem. Ve tváři vážnost, místy dojetí a uznání.

Po pondělním domácím debaklu fotbalistů Manchesteru United v dohrávce 3. kola Premier League od Tottenhamu (0:3) však na city hrát musel. Vnitřně musel být vděčný, že na něj Old Trafford nebučel.

Mourinho’s outburst last night came amid an emphatic endorsement from #mufc hierarchyhttps://t.co/0nhTa1uCX3 — James Robson (@jamesrobsonES) 28. srpna 2018

A jako by mu reakce fanoušků připravila obhajobu, než ho začnou pálit jedovaté výpady novinářů na tiskovce. Jak vysvětlit druhou porážku ze tří kol, jak ospravedlnit debakl s týmem, s nímž by jeho tým měl bojovat o nejvyšší příčky.

„Naši fanoušci nečtou noviny, nedívají se na televizi. Jsou totiž inteligentnější než tamto,“ řekl Mourinho nejprve v televizním rozhovoru pro Sky sports.

Chtěl říct, že publikum ocenilo ofenzivní i líbivé pojetí, které jeho hráči předvedli. Ale bylo také tak naivní se spoustou obřích chyb v defenzívě. Že vám to u Mourinha nejde dohromady?

Trenére, jak se vám líbila defenzíva? zněla jedna z prvních otázek.

„Je mi líto, ale musíte mi říct, co je důležitější. Protože já to nevím. Hrát hezký fotbal, nebo vyhrát zápas? Když vyhráváme, říkáte mi, že nehrajeme dobře a že nejdůležitější je způsob hry,“ opáčil kouč na tiskovce.

Ale já se vás ptám na defenzívu?

„Ne, ne, ne. Musíte se rozhodnout. Já to potřebuju vědět. Jestli je nejdůležitější hrát hezky, nebo vyhrát?“

Manchester odehrál velmi solidně první poločas, Lukaku obešel i brankáře Llorise, ale prázdnou bránu z nikterak obtížné pozice netrefil. Zápas hosté ve svůj prospěch zlomili v úvodu druhé půle dvěma góly během dvou minut.

Kane skóroval po centru z rohu, byť si ho hleděl stoper Jones, ale pak v souboji propadl. Druhý dal Lucas Moura po přízemním centru Eriksena z pravé strany. V obou případech byla obrana domácích šílená.

„Než dali první gól, neměli nic. Dál jsme se snažili, útočili, napadali. Bylo jasné, že pokud snížíme, lze se zápasem něco udělat. Bohužel, v závěru jsme dostali třetí gól,“ krčil Mourinho rameny.

„Ale neztrácejme čas. Dnes jsem měl důkaz, že nejlepším soudcem ve fotbale jsou příznivci, jsou to nejlepší soudci,“ reagoval na kritiku a oháněl se potleskem.

Když mu jeden z žurnalistů připomněl, že mnozí z diváků dlouho před koncem ze stadionu odešli, nenechal se Mourinho rozhodit: „Kdybych byl na jejich místě a bylo stejné skóre, asi bych šel taky dřív. Kdo bydlí v centru města a odejde po zápase, tomu trvá cesta dvě hodiny.“

Furious Jose Mourinho launches astonishing defence of his credentials after Tottenham loss: https://t.co/oeEq0mFeuZ — MUFC News (@MUFCNewsApp) 28. srpna 2018

Následně Mourinho směrem do sálu ukázal tři prsty: ukazováček, prostředníček a prsteníček. „Víte, co to je? Víte, jaký byl výsledek? Nula tři. Ale také to znamená, že já jsem v Premier League vyhrál tři tituly, což je víc než ostatních devatenáct trenérů dohromady. Tři pro mě, dva pro ně. Respekt, respekt, respekt, chlapi.“

A odešel.

Mourinho vyhrál Premier League třikrát s Chelsea v letech 2005, 2006 a 2015. Z devatenácti jeho současných kolegů mají triumf v anglické lize jen Joseph Guardiola z Manchesteru City z poslední sezony a Manuel Pellegrini, dnešní kouč West Hamu, rovněž se City z roku 2014.

Komentátoři v reakcích s odstupem bouřlivé konference však pětapadesátiletému portugalskému kouči vzkazují. „Může vyhrávat trofeje, ale ne v případě, že se pořád bude vracet k minulosti. Fotbal se změnil, José.“