John Terry ukončil kariéru. Vyhrál Ligu mistrů, byl šampionem v Anglii

Dalších 65 fotografií v galerii SLZY DOJETÍ. Kapitán John Terry se loučí s Chelsea, opouští ji po sedmnácti letech. | foto: AP

dnes 21:46

Třiadvacet let na vrcholové scéně a dost. Fotbalista Johny Terry, legenda Chelsea, kapitán anglické reprezentace, ukončil v sedmatřiceti profesionální kariéru. „Byly to neuvěřitelné roky. Teď nastal správný čas to skončit,“ oznámil obránce na instagramu.

V Premier League odehrál 492 zápasů, pětkrát soutěž vyhrál (2005, 2006, 2010, 2015 a 2017), zvedl pohár i pro vítěze Ligy mistrů (2008). V anglické reprezentaci nastoupil k 78 zápasům, vstřelil šest branek. Startoval na dvou mistrovstvích světa v Německu 2006 a Jižní Africe 2010. Starty sbíral i na evropských šampionátech v Portugalsku 2004 a v Polsku a Ukrajině 2012. Devatenáct let nastupoval za Chelsea, jejíž je odchovancem, celkem za ni odehrál víc než sedm set soutěžních utkání. Loni se loučil po zisku mistrovského titulu. Minulou sezonu nastupoval v druhé lize za Aston Villu, od léta byl bez angažmá. Chvíli koketoval s odchodem do Ruska, ale pak si štaci ve Spartaku Moskva z rodinných důvodů rozmyslel. Jeho posledním zápasem tak zůstává květnový souboj ve finále play off proti Fulhamu, s kterým Aston Villa prohrála 0:1 a do Premier League postoupil soupeř. V Chelsea nastupoval po boku brankáře Petra Čecha, oba k sobě měli blízko i lidsky. Čech svého parťáka pozval v roce 2005 pozval do Prahy.