Ze sestupu by se už klub nemusel probrat, ví šéf znojemských fotbalistů

Čtyři body z posledních dvou utkání proti Vítkovicím (venku výhra 6:0) a Hradci Králové (doma plichta 0:0) jsou však jedním z mála světlých momentů mužstva v letošní sezoně. „Počítali jsme, že budeme výš,“ řekl majitel klubu Jiří Tunka.

Platí pro váš podzim, že konec dobrý, všechno dobré?

Vůbec ne, hodnotím ho jako špatný. Vkládali jsme větší naděje do hráčů, kteří k nám přišli, hlavně do Ordoše. Slibovali jsme si od nich větší srdíčko, víc práce pro klub. Kromě asi tří zápasů to od mančaftu nebylo to, co to mělo být.

Proč?

My vyhrajeme nad mužstvy, která jsme porazit neměli, a naopak. Měli jsme odjet s prohrou z Českých Budějovic, a my tam vyhrajeme? Porazíme Ústí, vyhrajeme 6:0 ve Vítkovicích, a doma prohrajeme se slabými soupeři, jako je Prostějov? V Chrudimi prohrajeme 1:4? To je šílenství. Něco v tom bude. Jestli hledat příčinu v hráčích a jejich nesoustředění, nebo v trenérovi... Kdo ví.

Tušíte?

Vezmu si čas na přemýšlení, jakým způsobem se to bude ubírat dál. Jestli vzít další mladé, kteří budou mít snahu něco dokázat, nebo vsadit na zkušené hráče, u nichž ale motivace už nemusí být. Výplata jim jde, tak proč to u nás nedoklepat, ne?

Podepsaly se na podzimu ve Znojmě finanční potíže, které vám vznikly například snížením dotace od města o dva miliony korun?

Hráči mají mzdy do září kompletně vyplacené. Říjnová výplata, která měla být vyplacená ve druhé polovině listopadu, se opozdí o nějakých deset dnů. Ale mají vyplacené kompletní prémie, které si vyhráli, a ty u nás chlapci mívali vždy až na konci prosince. Peníze by na výkony neměly mít žádný vliv.

Přesto platí, že jste je dávali dohromady, jak to šlo.

Především tekly z mého soukromého účtu. Jsme rádi, že jsme dostali asi 60 procent platby od Opavy za obránce Svozila, i tyhle peníze nám pomohly. Zase naopak jsme poplatili dluhy, které nám předcházející majitel (Ota Kohoutek) přenechal, i když jsme si mysleli, že zde nejsou. Spláceli jsme půjčku městu, kde se zjistilo, že dlužíme další částku. Snažíme se dohodnout splátkový kalendář. Je zde dluh za světla, za některé hráče. Nasčítá se to, přehoupli jsme se přes milion korun.

Měly tyhle problémy vliv na dočasný odchod důležitých zahraničních posil Beganoviće a St. Hillaireho, jimž během podzimu vypršela víza a několik měsíců trvá jejich prodloužení?

To v žádném případě. Vůbec ne. U Beganoviće (nastoupil až v posledním podzimním kole - pozn. red.) bych řekl, že to byla velká chyba jeho manažera. Při podpisu smlouvy slíbil, že všechno zařídil, a neudělal to. To stejné u St. Hillaireho. Dodnes nevíme, kde je, s jeho manažerem se těžko jedná. Zachoval se jako nesolidní partner.

Berete na sebe tohle oslabení mužstva?

Za klub, který vedu, bych zodpovídat měl i v této oblasti. Ale myslím si, že to na sebe nevezmu. Beganović navíc v době, kdy neměl vízum, byl zraněný. Měsíc a půl by nám stejně nepomohl, takže tohle nás nepoškodilo. Kathon (St. Hillaire) problém je, ale nevíme, kde je, co se děje. Domnívám se, že to nevypadá moc dobře.

Čeká vás těžká zima?

Budeme trénovat, hrát Tipsport ligu a shánět hráče. Mladé, produktivní. Potřebujeme posílit útok, kde nám to vrže, dál musíme sehnat krajní záložníky. Spoléhali jsme na velice dobrý výkon Šulce z přípravy, ale on se nám totálně zhroutil a zápasy odstál na lavičce. Vracíme ho z hostování do Liberce. To stejné Ambrozek, který se vrací do Olomouce. Rozcházet se budeme i s anglickým útočníkem Brownem. Abychom se vyhoupli nahoru, potřebujeme individuality.

Straší vás sestup?

Mám obavy, že by se z něho klub nemusel vzpamatovat. Odchod z druhé ligy do MSFL je hodně velký pád a nemělo by se to stát. Je tam sportovní stránka, tu musíme dát dohromady. Dál jsou finance. Přestože jsme ve vztahu k městu udělali maximum, tak ze 4,6 milionu (předchozí dotace) je o 2 miliony méně, plus nám vypadlo 500 tisíc od městské odpadní společnosti FCC Znojmo. Těžko se něco dělá, když vám město skoro 3 miliony korun odebere. To je strašná díra v rozpočtu. Pořád věřím, že město může být naším strategickým partnerem a že nám pomůže dorovnat rozpočet, který je v minusu.

Povede váš tým za záchranou i na jaře trenér Kalvoda?

Musím si to rozmyslet. Pan Kalvoda měl na to, aby s tímto mančaftem něco dokázal, čas na podzim. Do jarní sezony skočil po hlavě. Podržel jsem ho v létě, ale těch 16 bodů za podzim se mi zdá strašně málo. Když spočítám jaro a podzim, tak je to za dvě půlsezony 28 bodů. To je za 30 zápasů sestupová pozice.