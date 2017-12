Hrdina ze San Sira odešel. Sloup prohrál svůj boj s rakovinou

Tenhle zápas mu vynesl přezdívku „Hrdina ze San Sira“, vytáhlý bojovník z Plzně za pár měsíců slavil i ligový titul s Bohemians, zahrál si semifinále Poháru UEFA.

Rád na ty chvíle vzpomínal.

Bohužel, další historky už nepřidá. Jiří Sloup včera podlehl rakovině, bylo mu čtyřiašedesát... S vážnou nemocí bojoval přes pět let.

„Když jsem se to dozvěděl, bylo to, jako když dostanete ránu palicí do hlavy. Omdlel jsem a švihnul sebou na zem. Rakovina je sviňa,“ svěřil se Sloup před pár lety v rozhovoru pro server iDNES.cz.

Z první vlny zhoubné nemoci se vykřesal, znovu chodil sledovat milovanou Viktorku i oblíbený hokej, angažoval se v Nadačním fondu západočeských olympioniků. Poslední měsíce se ale jeho stav stále horšil.

„Odešla jedna z nejvýznamnějších postav plzeňské fotbalové historie. Hrdina našich otců, legenda jejich synů! Nezapomeneme,“ napsala FC Viktoria na svůj web.

Fotbalově Sloup vyrůstal na plzeňské Letné, hrál i za ČSAD Plzeň, vojnu strávil v Dukle Tábor. „Abbé Fariu“, jak se Sloupovi přezdívalo kvůli vizáži připomínající postavu z Hraběte Monte Christa, si pak do ligové Plzně vytáhl zkušený kouč Pospíchal.

Za Škodovku nastupoval v letech 1976 až 1982, po úspěšném angažmá v Bohemians se pak do klubu ještě na čtyři roky vrátil. V nejvyšší soutěži odehrál celkem 231 utkání a vstřelil 48 gólů. Další teď přidá ve fotbalovém nebi...