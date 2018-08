Nikdo nás nemá rád. Skalák jde do Millwallu, který proslavili fanoušci

Šestadvacetiletý záložník každý zápas bude poslouchat (ne)populární chorál „No one like us“ (Nikdo nás nemá rád), pro fandy soupeřů zlověstný pokřik nechvalně proslulých a všude neoblíbených stoupenců Millwallu. A ti si zase na tom, že je všichni nesnášejí, zakládají.

Ale taky bude hájit barvy jednoho z nejtradičnějších anglických klubů, který byl v Londýně založen už v roce 1885.

„Rozhodující bylo, že klub měl o mě velký zájem. Millwall mě chtěl už v posledních dvou přestupových obdobích, ale před rokem jsem se chtěl poprat o místo v Premier League a v zimě mě pak odmítl pustit Brighton. O to více si vážím toho, že se zástupci Millwallu k jednání vrátili nyní,“ řekl šestnáctinásobný český reprezentant.

„Byly i další možnosti v Anglii i mimo ni, ale právě zájem klubu i jejich jasná představa o mém sportovním využití byly pro mě důvodem k podpisu v Millwallu. Důležité pro mě bylo také to, že jsem byl v kontaktu s trenérem a od prvního rozhovoru jsem cítil jeho důvěru. Moc se na nové prostředí těším,“ poznamenal Skalák.

V Brightonu působil dva a půl roku, ale po postupu do Premier League v minulém ročníku takřka vůbec nenastupoval. Proto zvolil odchod o patro níž, s londýnským klubem podepsal tříletou smlouvu.

„Jednoznačnou prioritou pro nás i pro hráče bylo setrvání v Anglii, ačkoliv na stole byly také varianty z kontinentální Evropy. Millwall se k jednání opakovaně vracel, zájem o hráče byl ze strany trenéra i kompletního sportovního vedení enormní,“ poznamenal hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest International.

„V součtu s ambicemi a jasnou sportovní koncepcí se jedná o ideální variantu. I vzhledem k délce finálních jednání jsme velmi rádi, že se podařilo najít schůdnou variantu pro všechny zúčastnění strany.“

Skalák je sparťanským odchovancem, zahrál si i za první mužstvo, ale nejvíc na sebe upozornil při angažmá v Mladé Boleslavi. Hbitého záložníka s parádní střelou ze střední vzdálenosti si pak vyhlédl Brighton.

„Byly to jednoznačně tři nejlepší roky v mé kariéře. Ten poslední samozřejmě podle mých představ nebyl, ale to k fotbalu patří,“ poznamenal Skalák. Teď sní o tom, že si Premier League zahraje s Millwallem.

Za svou více než 130letou historii hrál klub jen dvě sezony (1988 až 1990) nejvyšší anglickou soutěž, není továrnou na úspěchy, ale každý ho zná. „Proslavil“ se kvůli svým agresivním fanouškům.

Nejblíž trofeji byl tým v roce 2004, ale finále Anglického poháru s Manchesterem United prohrál 0:3.

Na jaře 2013 se mužstvo probojovalo do pohárové semifinále, podlehlo Wiganu a jeho fanoušci se ve Wembley porvali mezi sebou a pak s policií. Šlo o první a dosud poslední výtržnosti po rekonstrukci anglického „národního“ stadionu.

