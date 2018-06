Hradecký Sabou o změně trenéra: Zvedli jsme se výsledkově, herně ne

Na jaře tým sice nezasáhl do boje o postup a tím se neuskutečnil ani jeho bleskový návrat do nejvyšší soutěže, ale jeho výsledky byly oproti podzimu znatelně lepší.

„Za to a za vše ostatní patří odcházejícímu realizačnímu týmu a trenéru Havlíčkovi poděkování, pracovali na 100 procent. Na druhé straně se nám na něm některé věci nelíbily, takže jsme se rozhodli takto. Fotbal někdy takové situace přináší,“ vysvětluje hradecký ředitel a potvrzuje, že pravděpodobným Havlíčkovým nástupcem je Zdenko Frťala, dosavadní kouč Varnsdorfu.

Co se vám nelíbilo?

Ve spoustě zápasů to nebylo to, co jsme chtěli hrát. Sice jsme se výsledkově oproti podzimu zvedli, ale ve hře nebyl znatelný progres. Chtěli jsme, aby tým hrál agresivně, aby byl alespoň v některých pasážích zápasů dominantní a bylo na tom vidět, že máme prvoligové ambice. To na naší hře nebylo podle mě vidět, tohle bychom si měli říct upřímně. Sice jsme několik zápasů vyhráli poměrně vysoko, ale některé zápasy jako s Třincem či s Frýdkem-Místkem tak jednoznačný průběh neměly. Třeba Třinec nás za stavu 2:1 dvacet minut tlačil, zlomil je až náš třetí gól.

Přesto ale tým začal, na rozdíl od podzimu, vyhrávat.

To sice ano, ale vedle toho, co už jsem říkal, je třeba si všimnout toho, že zápasy s týmy, které postoupily či měly postupové ambice, jsme nezvládali. Sice jsme doma porazili České Budějovice, ale jen se štěstím, soupeř nás přehrával, my jsme dali šťastný vítězný gól. S Příbramí jsme prohráli oba zápasy a Opava nás teď na jaře na našem hřišti svlékla do naha, v naší a v její hře byl diametrální rozdíl.

Co hra týmu?

Moje představa je, že by na ní měl být vidět nějaký rukopis, ale ten jsme trochu postrádali. Dostávali jsme poměrně dost gólů, prakticky jsme nebyli schopní odehrát zápas s nulou a to nás často držel brankář Ottmar. V útoku jsme spoléhali na Adama Vlkanovu, který měl nadstandardní formu. Spíš než kolektivní výkon jsme spoléhali na individuální výkony jednotlivců.

Výsledkově byl mnohem horší podzim než jaro. Proč jste se ke změně neodhodlali už po podzimu?

Souhlasím, že to nebylo dobré. Udělal jsem si nějaký názor, ale nechtěl jsem začít tím, že přijdu a hned někoho vyhodím. Navíc trenér to na podzim po sestupu vůbec neměl lehké.

Netajíte, že by se Havlíčkovým nástupcem měl stát Zdenko Frťala. Co tuto volbu rozhodlo?

Je to zkušený trenér, který má přehled o hráčích v první a druhé lize, navíc má i prvoligové zkušenosti. Ve Varnsdorfu se mu točili hráči, a on vždycky dokázal poskládat tým na sezonu. Dokonce s ním dokázal vybojovat postup do první ligy. Vytipovali jsme ho a je to naše první volba.

Co realizační tým?

V tuto chvíli dotahujeme jednání s novým hlavním trenérem a chceme, aby si o realizačním týmu rozhodoval právě on.

Předpokládám, že podobné to bude i s hráči, přesto jste některé změny už připustili. Jaké to jsou?

Určitě u nás končí záložníci Súkenník s Krátkým a obránce Mudra. Navíc Pajer a Schwarz mají svolení hledat si nové angažmá.

Vzpomínal jste výbornou formu Vlkanovy, střelecky se dařilo Pázlerovi, který dal nejvíc gólů v celé soutěži. Udržíte je?

Oba mají platnou smlouvu ještě na dva roky a na stole v současnosti neleží žádná konkrétní nabídka. To platí i o dalších hráčích.