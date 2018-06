Stoper Piroch bojuje o místo v kádru fotbalistů Karviné

dnes 11:49

Dosud v první lize odehrál tři zápasy. Další by mohl přidat v MFK Karviná. Stoper Jiří Piroch je jednou z možných posil mužstva. „Jsem rád, že o mě měl zájem nějaký prvoligový klub, i když to mám přes celou republiku,“ usmál se 22letý odchovanec a stále hráč Viktorie Plzeň. „Ale to je fotbal. A zatím to tady je super, kluci fajn. Kdybych zůstal, bylo by to super.“