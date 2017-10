Piroch chtěl odčinit hrubku. Povedlo se, dal rozhodující gól

„Nabíhal jsem si do vápna, byl jsem v souboji. Strčil jsem tam nohu, míč mě trefil a naštěstí spadl do brány,“ radoval se dvaadvacetiletý Piroch.

Utkání jste měli rozehrané špatně. Co vaší hře scházelo?

Málo jsme chodili do soubojů. Bylo to od nás vlažné. Hráli jsme profesorsky. Přitom jsme si před zápasem říkali, že to nebude nic lehkého. Po poločase jsme to změnili a výsledek otočili. Jsme za něho rádi, protože jsem získali další důležité body. První půle od nás byla špatná. Poté jsme dostali ještě jednoho smolného góla, což nás paradoxně nakoplo k obratu.

První trefě hostů předcházelo vaše zaváhání. Chtěl jste to pak gólově odčinit?

Od té chyby jsem si říkal, že stav musíme otočit a nejlépe, abych to napravil gólem. Díkybohu se to podařilo. (úsměv)

Před zápasem jste byli dle postavení v roli favoritů. Je těžké se vyrovnat s tlakem, spojeným s očekávaným vítězstvím?

Všichni si vážíme, že jsme takhle nahoře. Nějaký tlak tady asi je, ale musíme k tomu přistupovat s velkou pokorou, to je nejdůležitější. Tu máme v týmu všichni.

Varnsdorf nepůsobil pasivně. Čekali jste, že bude tak aktivní?

Počítali jsme s tím, že nezalezou a budou chtít hrát. Snaží se hrát útočně, ale kvůli chybám prohrávají zápasy, a proto jsou v tabulce tak dole.

Kvůli nemoci chyběl váš tradiční kolega Martin Šejvl. Bylo to znát?

Zvolila se jiná varianta. Trenér pak rozhodl, že v průběhu první půle přesune Surzyho (Michal Surzyn) na beka. Bylo to jeho rozhodnutí, které těžko mohu hodnotit.