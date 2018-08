Super start, ale může se to rychle otočit, mírní euforii Pimpara

„Podobnou sérii jsem zažil jednou ve Varnsdorfu, je to hrozně příjemný pocit po tom loňském trápení. Nebe a dudy! Ale zůstáváme při zemi, nebudeme si stavět vzdušné zámky. Chceme dál sbírat body,“ velel ústecký stoper Jiří Pimpara po páteční výhře Ústí 4:1 nad Viktorií Žižkov.

Loni to byla bída, letos super start. Co vás tak zvedlo?

Máme dobrou skladbu týmu, sedlo si to, hlavně naše hra dopředu se zvedla. Změny v kádru pomohly, máme docela pohyblivý mančaft, to je trochu rozdíl proti loňsku. Máme i oporu v brance, Jirka Lindr je výborný, hrozně mě překvapuje. On je hlavní strůjce, že se nám daří, v nejtěžších chvílích nás podrží. To se pak hned hraje líp, když víte, že máte v brance někoho, kdo vám pomůže.

Vyhráli jste pět zápasů v řadě, když k tomu připočteme loňský finiš, je to série deseti vítězství.

Moc bych to nezmiňoval, abychom tomu nepodlehli. Tohle je nová sezona a i pět výher je hezkých. My jsme samozřejmě rádi, měli jsme docela přívětivý los, teď přijdou těžší soupeři, tak by to chtělo potvrdit formu a zůstat nahoře co nejdéle.

Budou se měnit ambice? Může Ústí útočit i na postup?

Lidi jsou z toho startu nadšení, my taky, tohle asi nikdo nečekal. Ale není potřeba si stavět nějaké vzdušné zámky, uvidíme, co to přinese. Bude klidnější jaro, to už je jasné teď. Jde o to, abychom sbírali body dál, a uvidíme, kam nás to donese. Rozhodně ale nebudeme vyhlašovat útok na postup. Sice teď máme nějaké body, ale to se může rychle otočit.

I diváky váš dobrý start navnadil, na Žižkov už jich přišlo skoro 2 000.

Je to takové typicky české. Když se daří, tak nám všichni fandí. Nám se to samozřejmě líbí, ohlasy a komentáře jsou pozitivní, to nás těší. Ale je to vrtkavé, pár zápasů se nepovede a už to může být ve starých kolejích.

Příští domácí zápas pro vás bude speciální, dorazí Zbrojovka Brno, která ještě loni hrála nejvyšší soutěž.

Nesbírají moc bodů, budou už muset, určitě to pro nás bude jeden z nejtěžších zápasů. Ale samozřejmě chceme potvrdit formu. Jak vyhráváme, máme sebevědomí. A věříme si.