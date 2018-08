To bych před rokem nečekal. Pavlenku v Brémách ocenili novou smlouvou

Šestadvacetiletý reprezentační gólman přestoupil do Werderu loni ze Slavie, která ho dlouho nechtěla pustit, a podepsal kontrakt do června 2020. Ale Brémy si ho tolik váží, že mu s velkým předstihem smlouvu vylepšily.

„Samozřejmě jsem za to rád, že to takhle dopadlo. Na druhou stranu je to závazek vůči klubu a fanouškům, abych pokračoval ve spolehlivých výkonech a týmu pomohl k lepšímu umístění, které si všichni přejeme,“ poznamenal Pavlenka.

Brémy v posledních letech bojují o záchranu, v minulé sezoně poprvé vyhrály až ve 12. kole. Do té doby měly jen pět remíz, za těch pár bodů vděčily především Pavlenkovi. Pak se však rozjely a boj o udržení zvládly celkem v pohodě.

Český brankář odchytal všech čtyřiatřicet bundesligových utkání, v osmi neinkasoval. Nastupoval i v Německém poháru. I do nové sezony vstoupí jako jednička.

„Jirka si okamžitě vybudoval pozici jedné z brankářských hvězd cele soutěže. V hodnocení odborníků se zařadil mezi tři nejlepší gólmany bundesligy, v oficiálním hlasování fanoušků Werderu o nejužitečnějšího hráče týmu zvítězil s obrovským náskokem. To je všechno potvrzení toho, že jeho přestup byl správným krokem,“ zdůraznil hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

„První sezona byla náročná, poprvé jsem chytal bundesligu, byl jsem v novém prostředí. Příprava navíc nebyla ideální, proto jsem byl velice rád, že jsem dostal důvěru. Doufám, že jsem ji trenérům a klubu splatil. Ale je mi jasné, že je pořád na čem pracovat,“ řekl Pavlenka.

Vedené Werderu nad novou smlouvu uvažovalo už po podzimu. „Můj agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest se sešel zástupci klubu a probírali možnosti. S tím, že pokud budu pokračovat v dobrých výkonech a pomůžu týmu k záchraně, tak by se mnou rádi podepsali novou smlouvu. Jsem rád, že to takhle dopadlo a do nové sezony můžu mít čistou hlavu,“ podotkl Pavlenka.

„Klub o jeho setrvání velmi stál, nová smlouva a její podmínky jsou toho jednoznačným důkazem,“ podotkl Kolář.

Brémy si pospíšily i proto, že Pavlenku sledovaly i velké evropské kluby. „Hezky se to čte, když se o vás píše v souvislosti s Barcelonou nebo Liverpoolem, ale k ničemu konkrétnímu nedošlo. Já už jsem říkal, že budu rád, když zůstanu a potvrdím první rok v Brémách i v další sezoně. Tlak bude rozhodně větší, ať už je to vzhledem k první sezoně, kdy doufám, že jsem fanoušky nezklamal, tak kvůli tomu, že klub má na tuto sezonu mnohem vyšší ambice. Chceme hrát o jiné příčky než o záchranu.“