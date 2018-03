Pavlenka: Penalta byla přísná, jinak jsme se s tím poprali statečně

Mezi tyčemi dostal v reprezentačním dresu šanci podruhé za sebou. V listopadu chytal v Kataru proti domácím a udržel čisté konto, teď proti němu stály o poznání těžší váhy.



„Věděli jsme, že Uruguay má tým postavený hlavně na Suárezovi s Cavanim. Bohužel se to potvrdilo, když nám oba dali gól,“ prohlásil Pavlenka zklamaně.

Odpovídá podle vás výsledek průběhu utkání?

Uruguay asi měla více šancí než my. Ale já si myslím, že jsme se s tím poprali statečně a je škoda, že jsme pak nedali ve druhém poločase žádnou branku.

Inkasovali jste dvakrát v první půli. Nejdřív po penaltě, před kterou jste fauloval Suáreze.

Ani nevím, jestli to byl faul. Šel jsem tam a když jsem viděl, jak si to Suárez dává do kraje, snažil jsem se uhýbat. Možná jsem mohl zůstat stát na čáře, ale já mu chtěl zmenšit úhel, vytlačit ho do strany... Musím se na to ještě podívat na videu, ale udělal to dobře.

Druhá trefa, to byly parádní nůžky Cavaniho. Jak jste je viděl?

Na ten gól jsme jim trochu nahráli no... Ale trefil to hezky.

Projevilo se v zápase, že jste do Nan-ningu přicestovali až ve čtvrtek? Uruguayci jsou tady už od začátku týdne.

To je otázka i pro ostatní hráče, ale samozřejmě to nebylo úplně jednoduché. Ne všichni se v letadle prospali. Naštěstí jsme proti Uruguayi hráli až večer, takže jsme měli ráno víc času na spánek, ale ne všem to úplně sedlo.

Jak vnímáte souboj o brankářskou jedničku? V bráně jste podruhé za sebou dostal přednost před Tomášem Vaclíkem i Tomášem Koubkem.

Každý z nás má formu a každý z nás by si samozřejmě přál chytat. Snažíme se předvádět v klubech to nejlepší, co umíme, ale rozhodující slovo má samozřejmě trenér.

Co čekáte od pondělního souboje o třetí místo proti Číně?

Že do toho domácí půjdou naplno, aby na tomhle turnaji neskončili poslední, když ho pořádají. Ale já věřím, že je kvalita na naší straně a že to zvládneme.