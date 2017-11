Strasti gólmana Pavlenky. Ve Slavii neznal prohry, v Německu nevítězí

Ve Slavii měl před sebou boj o Ligu mistrů, ale pětadvacetiletého gólmana okouzlila nabídka z bundesligy.

Osobně se mu daří, v každém utkání patří mezi nejlépe hodnocené hráče mužstva.

Ve třech zápasech neinkasoval, což týmu přineslo tři body za remízy. Další dva mají Brémy po nerozhodných výsledcích 1:1. Víc nic, už jen šest porážek.

Naposledy o víkendu ve Frankfurtu 1:2, kdy tým poprvé vedl Florian Kohfeldt, dočasný kouč z juniorky. A po 509 minutách tým konečně skóroval.

„Dřív jsme si vytvářeli šance, ale neproměňovali je. Pak už jsme neměli ani ty šance. Víc jak pět set minut bez vstřeleného gólu nebylo nic příjemného, takže aspoň že tak. I když já se musím starat hlavně o to, abychom góly nedostávali,“ poznamenal reprezentační brankář.

Nezalitoval jste někdy, že jste zvolil Brémy?

Můžete přijít do Realu Madrid a když se nebude dařit, tak atmosféra v klubu taky nebude dobrá. Já jsem rád, že jsem ten krok udělal, bylo to správné rozhodnutí. Kdybych zůstal v Česku, asi bych výkonnostně nerostl tak, jak bych potřeboval.

Ale přece jen, není ubíjející být pořád bez ligového vítězství? Přestože jste dvakrát vyhráli v Německém poháru.

Je to něco jiného, než jsem zažil v minulé sezoně. Mluvili jsme o tom v kabině a kluci, kteří jsou tady už roky, jako Theo Gebre Selassie nebo Zlatko Januzovic, říkali, že začátky sezon nemají dobré dlouhodobě. Ale tohle nikdo nečekal.

Ani vás nenapadlo, že mohou nastat takové problémy?

Mužstvo nemáme špatné, je v něm spousta šikovných hráčů. Na začátku nám některé zápasy nevyšly a dostali jsme se pod tlak. Je rozdíl nastupovat, když máte nahráno, anebo když body potřebujete za každou cenu.

Panuje v klubu nervozita?

Naštěstí v posledním kole až na Hamburk nebodovaly ani ostatní týmy ze spodku. A před námi je pořád spousta zápasů, ve hře spousta bodů. Ale už by to chtělo začít vyhrávat.

Vedení nepanikaří? Nerozdává pokuty, což by se asi dělo v Česku?

Tyhle praktiky v Německu nejsou, to jen v Česku se vyhrožuje pokutami. Kdysi v Baníku ještě za bývalého vedení jsem zažil, že jsme nedostávali výplaty a ještě nám hrozili pokutami. V Německu se takové věci vůbec neřeší. Nepřijde majitel do kabiny a neřekne, že nám sáhne na peníze, protože se nedaří.

Jak to berou fanoušci?

Před týdnem doma proti Augsburgu už jsme to dostali pocítit. Atmosféra nebyla ideální, jsou nespokojení. Sportovní manažer nám říkal, že fanoušci mají ke klubu výborný vztah, tak s výsledky musíme něco udělat, aby se to nezměnilo.

Co musíte změnit, abyste vyhrávali?

Je to v hlavách, potřebujeme mít sebevědomí. Věřím, že to zvládneme. Tlak v Německu je obrovský, fotbal se řeší pořád a všude, na každém rohu. Nejde si říct, že si jdu zahrát fotbal a buď zápas vyjde, nebo ne. Očekávání jsou obrovská. Spoluhráč Jarda Drobný mi vyprávěl, když byl v Hamburku a hráli o záchranu. Zbývá pět kol a vy víte, že musíte vyhrávat, abyste nehráli baráž nebo rovnou nespadli. Zažil tu baráž, kde byl tlak šílený. Až takový, že z toho nespal.

Změnila se s příchodem nového trenéra vaše pozice? Dosud jste odchytal všechny zápasy v lize i v poháru.

Trenér si každého z nás vzal, mluvili jsme o naší situaci, o tom, co je zapotřebí pro tým udělat. Nebylo mi nic řečeno o tom, že by se moje pozice měnila. Ale současná situace s trenérem od juniorky může být jen dočasné řešení.

V příštích týdnech si od německého stresu oddychnete, čekají vás dvě přípravná utkání za národní mužstvo v Kataru. Vítáte to?

Stejně pořád máte v hlavě, co se děje v Brémách. Jestli trenér zůstane, nebo přijde nový. I když jsem teď v Praze, tak jsem ve spojení s klukama v klubu. Ale samozřejmě jsem rád, že jsem v reprezentaci. Přijdete mezi známé tváře, popovídáte si.