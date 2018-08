Pan Titul se vrací. Novotný pomáhá Spartě s tréninky i jako pozorovatel

Už minulý týden někdejší vynikající obránce vedl na Spartě individuální trénink.

Jiří Novotný vystudoval nejvyšší trenérskou licenci UEFA, v profesionálních soutěžích vedl na jaře 2016 Vyšehrad v druhé lize.

Pomáhat s přípravou hráčů po zranění, jindy bude pozorovat soupeře. I to bude náplň jeho práce. Nebude však klasickým členem realizačního týmu.

Každopádně Sparta zapojuje legendu.

Osmačtyřicetiletý bývalý reprezentant prošel Spartou od žáků, od osmnácti byl v áčku. Takřka co rok, to triumf v první lize. 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003.

„Je to klišé, ale každý titul byl krásný. A ty oslavy ještě hezčí. Konec sezony, všechno z vás spadlo. Navíc jsme často slavili i s fanoušky a to bylo na tom to nejlepší,“ vzpomínal před lety Novotný. Při příležitosti dvacátého výročí samostatné české ligy byl v roce 2013 zvolen fanoušky nejlepším obráncem.

Poslední sezonu ve Spartě nedokončil, v lednu 2003 zamířil na své první zahraniční angažmá do Kazaně. Pak už se do Sparty nevrátil. Hrával za Blšany, Most, Ružomberok a Duklu.

Na titulu z roku 1999 má také „poloviční“ zásluhu. Po neshodách s tehdejším trenérem Zdeňkem Ščasným odehrál jaro na hostování v Liberci. Podobná situace se opakovala i v Mostě, na jaře 2007 proto Novotný hostoval v Blšanech.

Teď nastala opačná situace, Ščasný, sparťanský sportovní ředitel a dočasný kouč, si Novotného bere.