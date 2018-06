Za fotbalové Ústí bude chytat Lindr, opouští ho exkapitán Zeman

„Skončila mi smlouva, ostatní gólmani ji měli, tím to zhaslo. Příjemné to nebylo, ale život musí jít dál. Není čas se litovat a mít špatné pocity,“ svěřil se Lindr, který bude navazovat na výkony dalšího exligisty Petra Vaška. Ten podle dohody v Ústí strávil pouze záchranářské jaro.

Z Hradce Králové se do Ústí vrátil krajní záložník Marek Krátký, bývalý hráč Teplic či Sparty. Z teplických Stínadel přišli Michal Bílek a Marek Strada. „Jsou to odchovanci severočeského fotbalu, takoví by tu měli působit,“ míní výkonný ředitel klubu Petr Heidenreich.

Prorazit do ústeckého kádru zkusí trio testovaných: Dvořák z Litoměřicka na levý kraj hřiště, střední záložník Michalec z Liberce a stoper Brak z Bohemians.

Ztráty? Výrazné. Hostování skončilo Jakubovovi, Novotnému, Pokornému a Ťokovi. Profikariéru po Janu Martykánovi uťal i další exkapitán Michal Zeman! „Dohrával s velkým zdravotním sebezapřením. Jde do nižší soutěže v Rakousku, má to i s prací,“ objasnil Heidenreich. Smlouvu prodlouží Jindráček.

Start přípravy odmával i Varnsdorf, taktovky se ujal nový trenér David Oulehla. Už chyběl kapitán Petr Zieris, kvůli práci v rodinné firmě se vrátil domů do Trunova. „Klobásovi skončilo hostování z Mladé Boleslavi, ale zájem o něj bychom měli. Šup je zpátky v Teplicích, Bílek v Ústí, Šulc v Liberci, Chlumecký je prý v Dukle,“ jmenoval ředitel klubu Vlastimil Gabriel odchody.

Vedle dvanáctky varnsdorfských hráčů vyběhl na trénink v Kotlině i půltucet mužů na zkoušku. Mezi nimi Marek Richter, kapitán zlatých Teplic v Juniorské lize. „Pak jsou tady z Liberce Dvořák a Heppner, Holý z Příbrami, z Jablonce Novák a Schön.“

Jeden desetigólový - Klobása - je fuč, další zůstal. „Durděvič by do ligy chtěl, má takové ambice, ale zatím žádná nabídka na stole neleží,“ řekl Gabriel; bude vyhlížet odpadlíky z ligových kádrů: „Jeden dva hráči by ještě měli přijít.“