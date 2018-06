Ústecká posila Lindr: Hradec mě nechtěl, není čas se litovat

„V Hradci mi končila smlouva, dostal jsem konkrétní nabídku od Ústí a rád jsem ji využil,“ svěřil se vysokoškolák s přezdívkou Lindros; s kanadskou hokejovou legendou má společný jen základ příjmení, jinak gólům na rozdíl od něj zabraňuje.

Mrzí vás odchod z Hradce?

Byl jsem tam dlouho, příjemné to nebylo, ale život musí jít dál. Není čas se litovat a mít špatné pocity.

Proč tam nepokračujete?

Vysvětlili, že mají tři gólmany s platnou smlouvou. Včetně juniorského reprezentanta Stejskala, který se vrací z Olympie. A mně naopak kontrakt skončil. Tím to zhaslo. Seběhlo se to ještě před příchodem nového trenéra Zdenka Frťaly.

V Hradci jste od 14 let. Nechtěl jste tam kariéru dochytat?

V profesionálním fotbale máte smlouvu do určité doby a nikdy nevíte, jestli vám ji prodlouží. Samozřejmě jsem si představoval, že bych mohl v Hradci kariéru dochytat. Ale fakt dochytat, ne dosedět na lavičce. Takže jsem byl za nabídku Ústí moc vděčný.

Sám doma. Lindr je prvně od rodiny Angažmá na zkoušku. K neobvyklému, ale lidsky pochopitelnému kroku sáhlo fotbalové Ústí, když si pro 2. ligu vybralo gólmana Jiřího Lindra. „Jsme domluvení na až tříletém kontraktu s tím, že si v zimní pauze férově řekneme, jestli to jeho rodina dává,“ uvedl ústecký výkonný ředitel Petr Heidenreich. Lindr v 31 letech prvně mezi dospělými mění dres, to je dnes už docela rarita. A kořeny má pevně zapuštěné v Hradci Králové. „Je to jeho první angažmá mimo Hradec. Kluk mu tam jde do 1. třídy, Jirka ale bude bydlet v Ústí, bude poprvé mimo domov. Na podzim si vyzkouší, jak mu to bude rodinně fungovat, domů bude dojíždět,“ vysvětlil ředitel. Od posily si hodně slibuje kouč Aleš Křeček: „Stejně jako dům, i tým se staví od základů. A tím je kvalitní brankář, který byl pro nás prioritou.“

Jak jste byl vytížený?

V poslední sezoně jsem odchytal jen čtyři zápasy ve 2. lize plus asi tři pohárová utkání. Chtěl jsem nastupovat samozřejmě daleko víc, ale prostě jsem nedostal prostor.

Není moc obvyklé poprvé měnit klubové barvy po třicítce.

V Hradci Králové jsem od začátku profesionální kariéry, takže je to zvláštní. Jinou kabinu než hradeckou jsem nezažil. Být poprvé v jiné, to pro mě bude novum. Stejně jako poprvé proti Hradci chytat. Určitě to bude zajímavé, všechny lidi tam znám. Docela se na to těším.

Co na přestup říkala rodina?

Dlouho jsme to zvažovali, přece jen to je zásah. Máme dvě děti, čtyřletou holčičku a šestiletého kluka, malý jde do 1. třídy v Hradci Králové. Zatím jsme to vyřešili tak, že zůstanu v Ústí sám. A když bude čas, dojedu domů. Jinak se to pokusíme zvládnout trošku na dálku.

Není to pro vás nejen fotbalový, ale i vztahový křest ohněm?

To ano. Ale věřím, že to ustojíme. Je jasné, že se mi bude stýskat, když týden dva neuvidím děti. Ale myslím, že jednou do týdne doma budu, to snad nějak půjde.

V Hradci jste chytal jen na letitém stadionu Pod lízátky, takže nového jste se nedočkal.

Což mě mrzí. Když jsem začínal, myslel jsem si, že jednou na novém stadionu chytat budu. Obávám se, že to tam bude ještě dlouho trvat. Teď jsem v Ústí, tady je zázemí krásné, alespoň něco se tu už postavilo. A v Hradci pořád nic.

Budete si jako brankář muset na ústecký stadion zvykat?

Je trošku jiný kvůli atletické dráze. Ale nějaký zápas jsem tu už odchytal a věřím, že něco i odtrénujeme před startem soutěže. Zvyknu si. Hřiště a branka jsou všude stejné.

Jaká byla vaše hradecká štace? Zažil jste tři postupy do 1. ligy.

Vzpomínám jen v dobrém. Nejvíc na první postup, kdy jsme šli nahoru spolu s Ústím, a hned na první sezonu, v níž jsme skončili osmí. Paráda. Skoro pořád byl vyprodaný stadion. Tehdy nás do nejvyšší soutěže dostal pan Kotal, byl to pro mě stěžejní trenér. Pan ještě pan Pilný, pod kterým jsme taky postoupili, i když v lize už se nám nevedlo.

Máte v ní 47 startů. Jaký zápas je pro vás nejpamátnější?

Hned ten první ligový. Hráli jsme doma, přijela Sparta, přišlo 15 tisíc fanoušků a my ji porazili 2:1.

Jak se vám chytalo proti Ústí?

Vždycky se mi tady hrálo špatně, snad jen jednou jsme v Ústí vyhráli, jinak jsme prohrávali nebo remizovali. Doufám, že i teď se tady bude hrát špatně našim soupeřům.

Co od nového angažmá čekáte?

Věřím, že se budeme pohybovat v trošku jiných vodách, než se Ústí pohybovalo v poslední sezoně. A taky že dostanu nějaký prostor. Vím samozřejmě, že všude je konkurenční prostředí, a musím si to odchytat v přípravě. Ale doufám, že toho odchytám víc než v Hradci.

Přicházíte jako zkušená jednička. Berete tuhle roli?

Na tohle moc nevěřím. Víte, jak to je. Nepovede se vám příprava a těžko pak můžete říct, že jste jednička. Do všeho jdu vždycky s pokorou. I do angažmá v Ústí.

Jak se bude navazovat na dalšího mazáka Petra Vaška, který Ústí na jaře pomohl zachránit?

Sledoval jsem ho a musím říct, že Petrovi se to tady povedlo. Konec měli výborný, pět utkání vyhráli a naštěstí se zachránili. Splnil cíl, se kterým sem šel, chytal výborně.

Jiří Lindr Fotbalový brankář, 31 let, měří 191 centimetrů a váží 83 kilogramů. Celou profesionální kariéru nastupoval za Hradec Králové, teď v rámci 2. ligy přestoupil do Ústí. Odchytal tři sezony v nejvyšší soutěži, v ní 47 zápasů, zapsal si 18 čistých kont a blýskl se 432 minut dlouhou sérií bez inkasovaného gólu.



Jaký je váš brankářský styl?

Vždycky mě brali, že jsem schopný obranu organizovat. A nerad prohrávám, to je moje hlavní charakteristika. Snažím se plnit vůdčí roli i v kabině, tak to bylo v Hradci. Když přijdete do nové šatny, nejde to hned, ale věřím, že i v Ústí se do téhle role dostanu.

Kam míří ambice týmu?

Druhá liga je extrémně vyrovnaná. Bude pár týmů, které si zahrají o postup, ale od 4. místa do konce nevíte, jak to bude. Kádry se tvoří za pochodu, uvidíme, jak si tým sedne, jak nám vyjde začátek. Ale věřím, že to bude dobré a budeme se pohybovat uprostřed tabulky.

Jak se vám mužstvo zamlouvá? Bude z poloviny nové.

Zdá se mi, že jsou tady šikovní kluci. Na konci jara nás v Hradci porazili a hráli velice dobře. Říkal jsem si, že vůbec nepatří dolů. Hráli jsme i s Frýdkem a Vítkovicemi a to byly týmy na úplně jiné úrovni. Z kádru osobně znám Marka Krátkého, který teď taky přišel z Hradce, od vidění třeba Jirku Pimparu, Michala Leibla a další kluky.

Gólmany cepuje Radim Novák, asistentem je další bývalý brankář Juraj Šimurka. Co vám to dá?

Budu pod velkým drobnohledem, protože víc očí víc vidí. (smích) Čím víc pohledů je, tím je to lepší. A i v jednatřiceti se můžu učit. Já říkám, že gólman není nikdy hotový a stále se dá něco vylepšovat, pořád jde vývoj brankářského stylu dopředu.