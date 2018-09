Párkrát mi slušně zatrnulo, neskrýval gólman Letáček po premiéře

„Utkání se vším všudy. V televizi a proti Zbrojovce, která má pořád zvuk. Byl jsem strašně spokojený a moc jsem si to užil,“ usmíval se po duelu vysoký gólman.

Východočeši s Brnem remizovali 1:1 poté, co od 47. minuty museli zápas dohrávat v deseti.

„Chtěl jsem vyhrát, ale nepovedlo se. Bod z takového utkání však určitě bereme. Kluci po něm v kabině říkali, že toho naběhali jako za dva mače. Měli toho dost,“ vyprávěl Letáček. Do branky pardubického prvního týmu se už v letošní sezoně jednou postavil, když v poháru vychytal výhru 2:0 proti Benátkám.

„To byly pro mě plusové body, že už jsem věděl, jak to v dospělém fotbale chodí. Tentokrát to však bylo něco úplně jiného,“ řekl Letáček. „Prostě Brno... Předtím to byly v uvozovkách jen Benátky. Sice taky těžké utkání, ale Zbrojovka ve druhé lize, to mluví za vše,“ dodal.

Z druholigové premiéry proti tak silnému soupeři prý strach neměl. „Věděl jsem už od čtvrtka, že budu chytat, takže jsem měl dost času se na utkání připravit. Snažil jsem se soustředit hlavně sám na sebe,“ přibližoval Letáček.

V duelu, ve kterém šly Pardubice do vedení v deváté minutě po trefě Kováře, podal mladý brankář solidní výkon a předvedl několik jistých zákroků. Na chycení vyrovnávací bomby brněnského Kříže po rohovém kopu ovšem Letáček nárok neměl. „Ani jsem nevěděl, kam to letí. Viděl jsem jenom, na kterou stranu to napálil, tak jsem tam skočil. Slyšel jsem břevno, tak jsem se ještě zkusil ohlédnout, jestli to náhodou neletělo vedle, ale bohužel. Trefil to krásně,“ uznal sportovně Letáček. Tou dobou už Pardubice hrály pouze v deseti, když ve 49. minutě uviděl červenou Jan Prosek a Brno postupně přebíralo otěže zápasu.

„Hodně mi zatrnulo po jedné z akcí ve druhém poločase, kdy po parádní zpětné přihrávce Zbrojovky do malého vápna letěl míč jen těsně vedle branky. S tím bych jinak taky nemohl nic udělat,“ ohlížel se Letáček za jednotlivými momenty utkání.

Vážně nechybělo mnoho a Zbrojovka utkání otočila. V poslední minutě skončila jedna z jejích střel na břevně.

„To jsem byl moc rád,“ ulevilo se Letáčkovi.