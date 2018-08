Zlín nás hned začal přehrávat, nechápal slovácký stoper Krejčí

Za prvních dvacet minut jste pořádně neměli míč, což je zvlášť na poměry jindy dominantního Slovácka dost nezvyklé. Co jste udělali špatně?

Přišlo mi, že oni jsou všude a my nikde. Někdy to tak je. Chtěli jsme být u odražených balónů, ale nebyli jsme. Vůbec jsme se se zlínských systémem nedokázali vyrovnat.

O tom, jak Zlín hraje, jste ale věděli, ne?

Jasně, byli jsme na to dobře připravení, ale vůbec nám zápas nesedl a Zlínu naopak jo.

Nešlo vám to dopředu ani vzadu.

Je to tak, oboje.

Jak poločasová přestávka v kabině vypadala?

Bylo to samozřejmě bouřlivé, chtěli jsme se nějak nastartovat. Věřili jsme, že když se nám podaří dát gól, Zlín znervózní a my se můžeme dostat zpátky do zápasu. Ale nastala druhá varianta, kterou si přál Zlín. Rychle přišel třetí gól, který nás asi definitivně srazil do kolen. Zlínu vycházely i nadstandardní věci, nám nic.

Čemu přičítáte dvě zlínské trefy do šibenice?

Byli odměnění za aktivitu a lehkost, kterou předváděli od začátku zápasu.

Figuroval jste u závěrečné branky Matejova. Překvapilo vás, že z téměř nulového úhlu místo centru rovnou skóroval střelou pod břevno?

Myslím, že to chtěl zkrátka napálit někam k bráně, ale asi neplánoval, že to až takhle trefí. Bohužel to tam spadlo.

Jak se vám bránily dvě zlínské věže Beauguel a Poznar?

Jsou nepříjemní, oba jsou siloví a nedá se pořádně zajistit, protože tam hrajeme jeden na jednoho. Ale určitě jsme si s tím měli poradit líp.

Byl to zatím nejlepší soupeř? Lepší než třeba Sparta?

V kontextu zápasu určitě. Ale spíš si myslím, že za to můžeme my. Utkání nám nesedlo, prohrát se může, ale ne takto.

Podepsala se na vás i velmi nepříznivá bilance, kterou se Zlínem máte? Slovácko jej v lize naposledy porazilo před dvanácti lety.

Asi taky. Třeba nám nějaká větší přemotivovanost svazovala nohy.

Nejste místní, ve Slovácku jste teprve od ledna. Jak se vám další prohra v derby kouše?

Vnímám to, jak celému regionu vadí ta dlouhodobě nepříznivá bilance. Chtěl jsem být u toho, až ji zlomíme. Už jsme to mohli udělat na jaře, kdy jsme ale v závěru dostali gól z penalty. Teď se to zase nepodařilo. Nezbývá než vyhlížet jarní utkání ve Zlíně.