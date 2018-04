Těžší než hra o titul, říká Krejčí ze Slovácka o záchranářském boji

„Snažím se být přínosem. A k tomu se potřebuju dobře naladit. V mém pojetí bez pořádného nabuzení fotbal hrát najde. Hrát nějaké exhibice, to není nic pro mě. Jde o určitou práci s hlavou. Potřebuju být plně soustředěný na zápas, pak jsem schopný i věcí, které bych ve volném rytmu těžko dělal,“ popisuje jednatřicetiletý Krejčí.

Coby zimní posila Slovácka v nedělním utkání v Karviné poprvé naskočil do sestavy. A rovnou do vrcholících záchranářských bojů. „Zápasy o udržení jsou ještě specifičtější. Znám to. Je to často i psychická hra s protihráči, kdy je potřeba si uvědomit, jak se asi cítí oni,“ říká Krejčí.

Jak bude vypadat vaše vyladění hlavy před zápasem s Brnem?

Snažím se před zápasem modelovat různé situace, které můžou nastat. V defenzivě i ofenzivě. Abych dostal do svého podvědomí, jak budu řešit, když něco z toho nastane. Jsou to poučky mentálních koučů a mám ozkoušené, že na tom opravdu něco je. Když krizová situace přijde, řešení už někde v hlavě máte, díky čemuž ušetříte setiny vteřiny, které dnes rozhodují.

Využíváte mentálního kouče?

To ne, ale už při působení v Jihlavě jsme měli ve chvílích, kdy se nám nedařilo, několik mentálních trenérů. Pochytil jsem metody, které používají vrcholoví manažeři, a jsem přesvědčený, že i vrcholoví fotbalisté jako Ronaldo a Messi. Nejlepší tréninkové vybavení už si teď může dovolit vlastně každý, ale největší rozdíly jsou v hlavě.

Je mentální příprava tématem i ve Slovácku?

Zatím ani ne. Každý hráč je jiný. Nevýhodou direktivního přístupu v Jihlavě bylo, že někteří hráči to přijali špatně. Pokud hráč cítí, že v tom má rezervu, měl by si k tomu cestu najít sám. Pracovat na tom ve skupině je těžké, protože jde o koncentraci, o zavřené oči. A stačí, když se tomu v davu někdo začne trošku smát, a znehodnotí to celý proces.

Slovácko je v tabulce čtrnácté, bod před patnáctým Brnem. Berete sobotní zápas jako utkání jara?

Taky to tak vnímám. Mančaft, který vyhraje, získá rozhodně výhodu. Pro nás by bylo úplně nejlepší, pokud bychom vyhráli dvoubrankovým rozdílem, ať máme lepší vzájemný zápas. My jsme se loni s Jihlavou zachránili právě o jeden gól, kdy jsme měli stejně bodů jako Hradec, ale vzájemný zápas jsme měli lepší.

Půjde se zachránit i bez výhry nad Brnem?

Nic by ještě nebylo ztraceno, vidíme, že i Slavia je schopná doma prohrát se Zlínem, v Plzni zase vyhrály Jihlava i Boleslav. To jsou venkovní zápasy, které nás čekají. Dá se hrát s každým. Problém je, že pokud vám povadne psychika, těžko pak můžete spoléhat na to, že se chytnete zápasem někde v Plzni.

Váš trenér Michal Kordula v rozhovorech téma umístění v tabulce a bodové počty zcela odmítá, chce se bavit jen o konkrétním zápasu. Snaží se toto myšlení dostat i do vás?

Ano. Nechce, abychom se na tabulku dívali. Jde mu o to, abychom se prezentovali fotbalem, který nás učí. A věří, že když výkon bude podle představ, povede to i k bodům a vůbec k úspěchu.

Je tohle běžný přístup?

Já jsem spíš poznal opak, kdy trenéři apelovali na to, že neřeší, jak zápas bude vypadat, co se v něm stane, jak budeme hrát, zajímá je jen konečný výsledek.

Obrana Slovácku docela šlape, takže zabrat musíte hlavně směrem dopředu?

Tak to nejde brát. Myslím, že v těchto zápasech je zásadní udržet nulu vzadu a věřit, že tentokrát ten gól dáme. Přesně tohle jsem říkal v kabině v přestávce zápasu v Karviné. Tam jsme ten gól nedali, ale šance ve druhém poločase jsme na něj měli. Víme, že když branku dostaneme, dávat pak dvě je pro nás daleko horší. Myslím, že v domácím prostředí ten gól do brány dotlačíme.

Jaký s Brnem čekáte zápas?

Určitě z obou stran nervózní. Ačkoliv týmy umí hrát fotbal, dolehne na ně tíha utkání. Na druhou stranu pro diváka může být takový zápas daleko zajímavější než nějaký krásný, ofenzivní fotbal.

Jak to myslíte?

Uvidí, jak si hráči s takovou situací dokáží poradit. Je potřeba si uvědomit, jak na tom oba týmy jsou. A pak vás můžou zajímat rozdíloví hráči, kteří i v té situaci na sebe dokáží vzít zodpovědnost a i pod tlakem udělají nadstandardní věci. Když někdo hodnotí, že zápasy o záchranu nějak vypadají, vůbec si neuvědomuje, pod jakým tlakem hráči jsou. Je to daleko těžší než hra o titul. Když jej nezískáte, v uvozovkách se nic neděje, ale když spadnete...