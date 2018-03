Chceme uhájit páté místo, plánují pardubičtí fotbalisté

„Někdy to tak prostě vyjde. Budeme bojovat na hřišti týmu řešícího záchranu - stejně jako v derby,“ říká trenér Pardubic Jiří Krejčí, jenž odklad startu soutěže uvítal. „Jsem rád, že to tak dopadlo, protože ten terén je fakt šílený. V první řadě ale jde o zdraví hráčů a v této situaci dost hrozilo zranění,“ přemítá.

Trávník během mrazů dostal opravdu pořádně zabrat. Jak to vypadá teď?

Je to celé podmáčené. V pátek má navíc po celé republice pršet, takže vůbec nevím, jak to bude vypadat. Kdyby bylo na mně, dal bych ještě druhé kolo až někam do poloviny příštího týdne, kdy mají být lepší podmínky. Ty současné rozhodně nejsou dělané pro fotbal.

Nemrzí kabinu, že vinou odkladu přišla o nejlepší možný start jarní části soutěže? Derby doma s Hradcem Králové, to by bylo něco.

Byli jsme na to nachystaní, ale nedá se nic dělat. Je fakt dobře, že se to odsunulo. I kvůli fanouškům, kterých by přišlo hodně a rozhodně si nezasloužili mrznout.

Pojďme se podívat na zimní přípravu vašeho mužstva. Tipsport liga, ta ještě nebyla nic moc, ale další výsledky už byly parádní...

V Tipsport lize jsme hodně zkoušeli hráče. Měli jsme k dispozici hodně dorostenců, kteří jsou pro nás perspektivní, a také si potřebovali vyzkoušet, o čem je velký fotbal. O výsledky ani tolik nešlo. Co se týká těch dalších zápasů, tam už jsme točili sestavu, se kterou počítáme do ligy.

Na fotbalové poměry padalo dost gólů. Dohromady jste jich nastříleli v pěti zápasech devatenáct.

Bylo znát právě to, že už jsme moc neimprovizovali. Podávali jsme velmi dobré výkony včetně remízového zápasu s Jihlavou. Gólů bylo opravdu dost a věřím, že by nám to mohlo vydržet i v sezoně.

Je i přes dobré výsledky v přípravě něco, s čím nejste spokojený?

Hodně nás mrzí inkasované góly. Například proti Dobrovici (5:1) jsme poměrně rychle vedli 3:0 a zapomněli jsme na zadní vrátka. V zápase s Otrokovicemi (1:0) jsem zase litoval nevyužitých šancí. Měli jsme jich asi osm a proměnili jsme jen jednu. Někdy nás trápí i produktivita. Ale v konečném důsledku jsme s přípravou velmi spokojení.

Co doplnění kádru? V zimě jste si stěžoval na rozpad obrany.

Odešli nám čtyři obránci, a dokázali jsme přivést pouze dva. S tím, že Blažek navíc laboroval se zády. Osobně bych ještě minimálně jednoho beka uvítal. Osa týmu je každopádně dobrá. Podařilo se nám získat Dana Nováka z Boleslavi, což beru jako náhradu za Tomáše Ladru. Také jsme hodně zvědaví, jaký pokrok udělali hráči, kteří před pauzou nebyli tolik vytěžovaní.

Zajímavý přestup je také Roman Kašiar, jenž přichází ze špičkové organizace Stuttgartu. Je to sice mladý kluk z juniorky, ale přesto. Cítíte z něj, že do týmu přinesl něco nového? Třeba co se týká profesionality, přístupu a podobně?

Podle mě je na tom stejně jako kluci z našeho dorostu. Rozhodně je na něm však vidět chuť makat. Jeho pohybová kultura je trochu jinde, je pracovitý, nevypustí žádný souboj, poctivě trénuje. Určitě má z Německa dobré návyky, co se týká disciplíny a podobných věcí. Na naši ligu si ovšem bude muset ještě hodně zvyknout.

V zimě jste vyzdvihoval dobrého týmového ducha. Ten předpokládám bude hlavní zbraní Pardubic i na jaře.

Troufám si tvrdit, že naší zbraní už je to nějakých pět let, od dob, co jsem tady. Věřím tomu, že to prodáme v následující části. Zásah do kabiny nebyl zase tak velký, zůstala prakticky stejná. Navíc se snažíme vybírat charakterově dobré hráče, kteří mají zájem tomu tady v Pardubicích pomoci a mají fotbal rádi.

Tabulka je hodně vyrovnaná. Jaké jsou vaše plány na jaro?

Bude to velmi těžké. Nahoře v bojích o titul i dole o udržení. Každé mužstvo o něco hraje a tabulka nemá ani klidný střed. Chtěli bychom minimálně uhájit současnou pozici a prezentovat se stejným fotbalem jako v podzimní části.