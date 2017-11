Pardubický kouč po prohře v Příbrami: Závěr jsme nezvládli takticky

Naštvané kopnutí forvarda Petráně do balonu při formální rozehrávce ve středovém kruhu pak jen vystihlo pocity celého pardubického mužstva po ztracené bitvě.

„Padá to na mě, byl to můj hráč. Bohužel jsem ho neuhlídal,“ vyčítal si po Kodrově trefě krajní bek Pardubic Antonín Křapka.

„Nedohráli jsme to takticky. Ani jedna standardka tam v závěru neměla být, měli jsme to zvládnout lépe. Byl to remízový zápas,“ zlobil se kouč Pardubic Jiří Krejčí.

Východočeši přitom chvíli předtím díky spolupráci neúnavného Ladry se střídajícím Mužíkem vyrovnali; euforie však nedokázali využít v dokonání obratu a spíš než co jiného je zradila. Jednu gólovku Příbrami vzápětí zahodil Danoski, další chladnokrevně sebral Matouškovi čistým zákrokem Šejvl a následná Danoskiho gólová dorážka nebyla uznána pro ofsajd. Až pak přišla z pohledu výsledku zásadní akce.

„Když Pardubice srovnaly na 1:1, hrozně nám to usnadnily, protože se zase zatáhly zpátky,“ mínil trenér Příbrami Josef Csaplár.

„Už po Třinci (rovněž porážka Pardubic gólem v 92. minutě) jsem říkal hráčům: Jestliže se do 90. minuty nenajíš, potom si aspoň lízni. Měli jsme to prostě dohrát na bod,“ poznamenal trenér Krejčí.