Krejčí po příchodu do Slovácka: Hra o záchranu? Pro mě běžný kolorit

„Bude to pikantní,“ tušil předtím, než vstoupil na palubu. „Ale sedět už asi budu se Slováckem.“

Když Jihlava v úterý jeho odchod potvrdila, ředitel Jan Staněk hovořil o tom, že Krejčí od Slovácka dostal „na naše poměry neuvěřitelnou nabídku“. Samotný hráč ale taková slova vyvrací.

„Že by byla nějaká neuvěřitelná, to určitě ne. Samozřejmě pro mě byla zajímavá. Ale dalším aspektem bylo, že jsem chtěl změnu. Finanční stránka nebyla nejzásadnější. Bylo to tak 50 na 50,“ zdůraznil.

On sám zase v oficiální zprávě klubu z Vysočiny mluvil o tom, že uvítal možnost si o dva roky prodloužit kariéru. Slyšet slova o zvažovaném konci hraní od fotbalisty, který má teprve 31 let, není příliš obvyklé.

„Člověk přemýšlí různě. V Jihlavě mi v létě měla končit smlouva a oficiální nabídku na její prodloužení jsem nedostal. Navíc zůstávat už jsem ani nechtěl. A nebyl jsem si jistý, jestli se v létě nějaká prvoligová možnost ještě objeví,“ vysvětluje Krejčí. „Bylo pro mě příjemným překvapením, že přišla už teď v zimě a mám budoucnost zajištěnou minimálně na další dva roky.“

Spoustě hráčů z Čech se na Moravu, obzvlášť až na východ, moc nechce. Odchovanec Sparty s tím ale problém nemá. I proto, že už působil i v Blšanech, Jablonci, Mostě, Příbrami, ale také v Řecku, Rumunsku nebo Maďarsku.

„Na Hradiště a zdejší lidi jsem navíc měl dobré reference od Honzy Rajnocha,“ zmínil Krejčí kamaráda, který ve Slovácku prožil vydařenou část kariéry. „Doporučil mi to. Že si člověk od Prahy zdravě odpočine, pozná nové lidi a přijde na jiné myšlenky. Sám jsem zvědavý, jestli rozdíl, o kterém všichni mluvili, je až takový, jako říkají,“ uvažuje.

Poslední zápas za Jihlavu odehrál na začátku prosince paradoxně právě na hřišti Slovácka, dokonce i skóroval. „Vůbec mě nenapadlo, že bych se za chvíli mohl stát hráčem Slovácka. Oslovili mě až v polovině ledna,“ poznamenal urostlý stoper. „Ale je moc dobře, že oba letošní vzájemné zápasy už jsou odehrané. Nedělalo by to dobrotu, bylo by ve mně ještě hodně pocitů.“ Smířit se naopak musí s jistotou, že jej tak jako tak čeká na jaře boj o záchranu. Jihlava je poslední, Slovácko je na tom díky výhře 2:1 ve zmíněném závěrečném utkání o dva body a dvě příčky lépe.

„My, průměrní fotbalisté, musíme počítat, že v jednatřiceti letech nás do Sparty, Slavie nebo Plzně už asi nikdo nevezme,“ směje se Krejčí. „Člověk by samozřejmě chtěl mít všechno ideální, hrát třeba někde ve středu tabulky, na druhou stranu to není nic, co bych neznal. Je to pro mě běžný kolorit posledních čtyř jar.“

Ví, že Slovácko potřebuje začít proměňovat herní převahu ve více branek a zabrat musí i v defenzivě.

„Stoperská dvojice Hofmann, Břečka není vůbec špatná, ale vím, že Slovácku šlo o to, získat někoho s věkem nad třicet let, kdo do hry dokáže dát něco, co třeba mladí ještě nemají. Snad dokážu pomoct,“ věří Krejčí.