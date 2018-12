Náš útok mi dělal radost, libuje si pardubický kouč Krejčí

„Minimálně dva prvoligové kluby mají zájem o útočníka Michala Petráně. Ale netýká se to jen jeho. S odchodem o patro výš budou podle mě koketovat další dva tři hráči,“ přemýšlí pardubický trenér Jiří Krejčí. Konkrétní prozatím být nechce.

Druhou stránkou věci jsou příchody. Mezi fanoušky se diskutuje o hostování Jana Řezníčka z Opavy, kde nedostal moc prostoru. Jaká je situace u něj?

Je pravda, že do Opavy přišel nový trenér (Ivan Kopecký) a opravdu si tam moc nezahrál, ale v tuto chvíli nevím o tom, že by k něčemu takovému mělo dojít.

Máte rozjednaného něco jiného?

Máme. Bude hodně záležet na tom, kdo nás opustí, ale rádi bychom přivítali některé kluky, kteří u nás hráli už dříve. A nejen je, máme v hledáčku i jiné.

Podzim jste zakončili se šestadvaceti body. Jak jste s počínáním svého mužstva spokojený?

Už na začátku sezony jsem říkal, že bude hodně těžké zopakovat ten loňský historický úspěch (3. příčka). Ale myslím, že tím podzimem jsme se k tomu dost přiblížili. Když budeme v podobných výkonech pokračovat i na jaře, tak nikde není napsané, že se to nemůže povést. Zprvu jsem měl obavy, protože není jednoduché ukočírovat, aby po posvícení nepřišel průjem. Měli jsme trochu v hlavě i Varnsdorf, který před iks roky postoupil do první ligy a pak další rok hrál o záchranu. Chtěl bych za ten podzim poděkovat všem hráčům, členům vedení a realizačnímu týmu. A hlavně fanouškům, za to jak nás podporovali. Speciálně pak na zápase na Žižkově, kam jich přijelo opravdu hodně.

Podívejme se na některé zápasy blíž. Pro mě byl asi nejen díky atmosféře nejlepší ten s Chrudimí (výhra 4:0)...

S tím souhlasím. Další výborné utkání bylo také ve Znojmě, kde jsme vyhráli shodně 4:0 a po celou dobu byli lepším týmem.

Jak vzpomínáte třeba na přestřelku 4:4 na Žižkově?

Tam jsme v prvním poločase prohrávali 0:2, v jeho závěru se nám podařilo snížit, ale zase jsme inkasovali hned na začátku druhé půle. Pak jsme však předvedli fantastický obrat na 4:3 a je škoda, že jsme nedovezli tři body, protože jsme úplně na konci dostali gól z penalty.

Největším zádrhelem byla nejspíš prohra 1:4 v Hradci, že?

To určitě. Prohrát se může, ale tohle byl výkon, kdy nefungovalo vůbec nic. Hradec nás porazil úplně jednoduchou hrou a můžeme si za to sami. Řekl bych, že to byl asi nejhorší výkon za dobu mého působení v Pardubicích.

V posledním domácím utkání s Jihlavou jste plánovali výhru, ale to utkání vůbec nevyšlo ani jednomu týmu. Čím si to vysvětlujete?

Zaprvé musíme respektovat sílu soupeře. Věděli jsme, že Jihlava dostává málo gólů a taky nebylo úplně jednoduché namotivovat hráče po zápase v Hradci. U některých už nebyla v závěru podzimu forma na takové úrovni a také nám citelně chyběli Pavel Černý a Martin Šejvl. Ne, že by mě hráči, kteří nastoupili, zklamali, ale ještě musí na sobě hodně zapracovat, aby se dostali na jejich úroveň.

Pojďme se pobavit také o poháru. Dostali jste domů ligistu z Jablonce, s nímž jste padli 1:2.

Jsem rád, že se nám zase povedlo přitáhnout do Pardubic účastníka nejvyšší soutěže. Jablonec má opravdu silný kádr, což dokazuje ve své lize. Trochu mě mrzí, že nepřišlo víc lidí, ale jinak jsem byl maximálně spokojený s prvním poločasem. Po přestávce jsme se trochu zalekli, že bychom mohli vyhrát, a Jablonec duel zaslouženě otočil.

Váš útok na podzim nastřílel dohromady 28 gólů. Tolik jich Pardubice ještě nedaly, těší vás to?

Ve druhé lize jsme nejlépe střílející mužstvo, což tu opravdu nikdy nebylo. V tomhle směru jsme hodně spokojení, ale na druhé straně devatenáct obdržených gólů taky není málo. Dobrá defenziva nás vždycky zdobila, takže tam by to mohlo být lepší. Doufám, že na jaře obrannou fázi zkvalitníme a v útoku zůstaneme minimálně stejně produktivní.

Další půlrok v Pardubicích má za sebou útočník Roman Kašiar, který měl ze začátku trochu problémy s adaptací. Zlepšila se nějak situace kolem něj? Nevznikne pro něj třeba prostor v prvním týmu?

Řekl bych, že v závěru podzimu se dost zvednul. V lize toho moc neodehrál, ale v béčku ho trenéři hodně chválili. Nepatrný vzestup má. Mladí hráči většinou udělají obrovský skok v zimní přípravě, tak uvidíme, jak to bude u něj. Musíme počkat.

Říkáte, že musíte počkat. Ale na druhou stranu, když dvacetiletý borec zazáří, tak je ve druhé lize trendem, že o něj okamžitě začnou mít zájem kluby z první ligy. Je to pro vás velký problém? V tom případě se pak totiž nedá moc spoléhat na to, že se stane tahounem...

Když máte hráče na hostování z první ligy, tak samozřejmě musíte pořád počítat s tím, že si ho můžou kdykoliv vytáhnout. My jim to pak třeba v rámci korektních vztahů umožníme, ale pokud se bavíme o hráči, který je náš, tak to potom závisí na jednání klubu. Naše ambice do budoucna je hrát první ligu a měli bychom se snažit je udržet. Samozřejmě i to je ale někdy obtížné, protože se mohou ozvat majetné kluby, které našemu vedení nabídnou rozumné peníze. To je pak těžká situace.

Nakolik výhodný je pro pardubickou cestu do první ligy nový hrací systém, ve kterém se hraje baráž?

Myslím, že pro nikoho to není nic dobrého. Doteď postupovali přímo dva, nově jeden a dva si zahrají baráž. To je vabank, ale i tak to nahrává ligovým mužstvům, protože mají za sebou těžší zápasy a mohou se na to lépe připravit. Na druhou stranu je fakt, že týmy, které končí třetí, jsou většinou na vítězné vlně, ale myslím si, že to bude nově složitější.

Zimní pauza je poměrně dlouhá. Jaký bude program týmu?

Máme týden volno a potom budeme do 14. prosince trénovat. Na svátky dostanou kluci zase volno a od 28. budou mít individuální plány. 3. ledna pak zahajujeme přípravu.

Co bude během ní v Pardubicích nejdůležitější?

Rádi bychom už věděli, kdo tady bude. V případě, že budou nějaké příchody, tak by bylo fajn, kdyby s námi noví kluci už přípravu zahájili. Jinak bude stejná jako vždycky. Budeme pracovat hlavně na kondici a na obranné fázi.

Máte jasno o soupeřích v přípravě?

Všechno už je domluvené. Možná tam je ještě jedno okénko, ale už víme, že se zúčastníme zimní Tipsport ligy. Je tam ve hře, že když vyhrajeme základní skupinu, tak poletíme na Maltu, kde se hraje finálová. Uvidíme, jaký budou mít hráči zájem se na Maltu podívat. Je to dobrý motivační prvek, ale bude pro nás trochu obtížné to, že 14. ledna odjíždíme na soustředění do Špindlerova Mlýna a tři zápasy ve skupině budeme muset odehrát ještě před tím. Pak se rozhodne, jestli se nebudeme muset ve Špindlu sbalit dřív a odletět na Maltu.